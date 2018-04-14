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محافظ الإسكندرية يشهد إحتفالية نادي حرس الحدود لصعوده للدورى الممتاز

السبت، 14 أبريل 2018 10:00 م
محافظ الإسكندرية يشهد إحتفالية نادي حرس الحدود لصعوده للدورى الممتاز جانب من الحفل


الإسكندرية جاكلين منير
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شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية  اليوم ، الاحتفالية التي أقامها نادي حرس الحدود لصعوده للدوري الممتاز ، وذلك بالمباراه التي أقيمت اليوم أمام بلدية المحلة ، وقد تأهل النادي بعد فوزه على الحمام في المباراة الماضية بهدف مقابل لاشىء ، جاء ذلك بحضور اللواء باسم رياض قائد قوات حرس الحدود ورئيس مجلس إدارة النادي ، واللواء باسم عزت علام رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية ، وأعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقدم المحافظ التهنئة للنادي لتأهله وصعوده لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، ليصبح بذلك ثالث نادي سكندري يشارك بالبطولة ، مؤكدا أن الإسكندرية تقدم كامل الدعم للرياضة وبها العديد من الرياضيين الحاصلين على البطولات الدولية والعالمية في الرياضات المختلفة.

وعلى هامش الاحتفالية كرم المحافظ الأبطال الرياضيين بالنادي في رياضة الكاراتيه والسباحة والخماسي الحديث ، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة ودعمها للرياضة والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية ، وقدم التهنئة للأبطال المكرمين على ما حققوه من بطولات متمنيا لهم دوام التوفيق والحصول على البطولات الدولية والعالمية.

 

 


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