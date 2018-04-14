مجلس مدينة الأقصر يصادر 4 عربات كارو و3 تكاتك خاصة بنباشين القمامة







الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر حملة على العربات الكارو، والتكاتك الخاصة بالنباشين "فريزة القمامة"، بقيادة سمير سعود مدير قطاعات النظافة، وبمشاركة رئيس حى جنوب ونائب رئيس قطاع جنوب، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حيث تكررت شكاوى سكان الحي من تواجدهم في نطاق الحي بمنطقة شارع المدينة المنورة والمستشفى الدولى والفيروز، عند صناديق القمامة وإفراغها، ونثر القمامة التي بها لفرزها.

وأسفرت الحملة التي كانت تهدف للحفاظ على مظهر الشوارع الحضارى، وأسفرت عن مصادرة 4 عربات، و3 تكاتك تم تسليمها لشرطة مرور الأقصر، وتم تحرير 20 محضر نظافة بقطاع جنوب كما تم التنبيه على أصحابها بعدم التواجد بنطاق الحي وممارسة نشاط فرز القمامة.