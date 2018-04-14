video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس مدينة الأقصر يصادر 4 عربات كارو و3 تكاتك خاصة بنباشين القمامة

السبت، 14 أبريل 2018 10:48 ص
مجلس مدينة الأقصر يصادر 4 عربات كارو و3 تكاتك خاصة بنباشين القمامة نباشين القمامة


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر حملة على العربات الكارو، والتكاتك الخاصة بالنباشين "فريزة القمامة"، بقيادة سمير سعود مدير قطاعات النظافة، وبمشاركة رئيس حى جنوب ونائب رئيس قطاع جنوب، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حيث تكررت شكاوى سكان الحي من تواجدهم في نطاق الحي بمنطقة شارع المدينة المنورة والمستشفى الدولى والفيروز، عند صناديق القمامة وإفراغها، ونثر القمامة التي بها لفرزها.

وأسفرت الحملة التي كانت تهدف للحفاظ على مظهر الشوارع الحضارى، وأسفرت عن مصادرة 4 عربات، و3 تكاتك تم تسليمها لشرطة مرور الأقصر، وتم تحرير 20 محضر نظافة بقطاع جنوب كما تم التنبيه على أصحابها بعدم التواجد بنطاق الحي وممارسة نشاط فرز القمامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الأقصر: مكان جديد للكنيسة الإنجيلية لاستكمال طريق الكباش

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات علي نباشين القمامة

اخبار مصر

مجلس مدينة الاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة