مجلس الأمن الدولى يرفض مشروع القرار الروسى للتنديد بضربات سوريا

مجلس الأمن الدولى يرفض مشروع القرار الروسى للتنديد بضربات سورياالسبت، 14 أبريل 2018 07:32 م
مجلس الأمن الدولى
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فشلت روسيا السبت، فى الحصول على دعم مجلس الأمن الدولى لإدانة الضربات العسكرية التى شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على دمشق ردا على هجوم كيميائى مفترض.
وحظى مشروع القرار الروسى فى هذا الصدد بتأييد 3 أصوات فقط، أى أقل بكثير من الأصوات التسعة المطلوبة لتبنى مشروع القرار، وصوتت ثمانى دول أعضاء فى المجلس ضد المشروع بينما امتنعت 4 دول عن التصويت.
وأعلنت روسيا، أنها دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولى بعد الضربات التى شنّتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على نظام دمشق فى سوريا، حيث طرحت على مجلس الأمن مشروع قرار يندد "بالعدوان على سوريا من أمريكا وحلفائها في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".
وقال الكرملين فى بيان أن "روسيا دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن للبحث فى الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها".
وأدان الكرملين السبت "بأقصى درجات الحزم" الضربات التى شنّتها الولايات المتحدة وحليفتاها فرنسا وبريطانيا على منشآت للنظام السورى، ردّا على هجوم كيميائى مفترض على مدينة دوما، قرب دمشق.
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مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب
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