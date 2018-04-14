متحف النوبة يستضيف دورة التسجيل الأثرى بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

يستضيف متحف النوبة بأسوان، غدا الأحد، دورة التسجيل الأثرى التى يحاضر فيها 8 محاضرين على رأسهم الدكتور هشام الليثى مدير عام مركز تسجيل الآثار، بجانب حضور أكثر من 30 أثريا بمحافظة أسوان.

وتهدف الدورة التدريبية التى تستمر على مدار 3 أيام، لطرح رؤية جديدة لتسجى البردى بالمتاحف والمناطق الأثرية، واستخدام قواعد البيانات فى تسجيل الآثار، وخطوات التسجيل العلمى للآثار الثابتة، وغير ذلك.