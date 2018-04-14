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قوات من الأمن الداخلى السورى تدخل مدينة دوما

السبت، 14 أبريل 2018 09:58 ص
قوات من الأمن الداخلى السورى تدخل مدينة دوما سوريا - أرشيفية


رويترز
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دخلت قوات من الأمن الداخلى السورى قبل ظهر اليوم السبت إلى مدينة دوما فى الغوطة الشرقية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، وذلك بعد إجلاء آخر المقاتلين المعارضين منها، بحسب المرصد السورى لحقوق الانسان.

وأورد التلفزيون السورى الرسمى فى شريط عاجل "ساعات تفصلنا عن انهاء الوجود الإرهابى فى مدينة دوما"، آخر جيب كان تحت سيطرة فصيل جيش الاسلام المعارض.


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