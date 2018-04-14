قرية صراوة بالمنوفية تشيع جثمان شهيدها فى الهجوم الإرهابى بسيناء







المنوفية - محمود شاكر

شيع المئات من أهالى قرية صراوة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الشهيد صف ضابط عبد الحميد محمود أبو المجد، والذى استشهد و7 جنود خلال إحباط هجوم إرهابى كبير على أحد المعسكرات فى وسط سيناء.

وردد المشاركون فى تشييع الجثمان عبارات "يا شهيد نام وارتاح واجنا نكمل الكفاح"، "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وقال أحمد سعيد، أحد أقارب الشهيد، إنه متزوج منذ ما يقرب من عام ونصف العام ولديه طفل رضيع، وكان يحبه جميع أهالى القرية، لافتا إلى أنهم يطالبون بالقصاص من المتورطين فى قتله هو وزملائه.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على القرية، والقرى المجاورة، عقب تردد الأنباء، وانتظروا بالشوارع المختلفة حتى وصول الجثمان الذى تم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

وكان العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، قد صرح صباح اليوم بأنه فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، ونتيجة لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المناطق بسيناء، تمكنت القوات المسلحة اليوم من إحباط عملية إرهابية كبرى.

وأضاف أن مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من 14 فردًا منهم 4 أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة ومسلحين بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط وRBJ، حاولوا اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء.