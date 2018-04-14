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فيديو.. مندوب الكويت بالأمم المتحدة: لا حل عسكرى فى سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 07:13 م
فيديو.. مندوب الكويت بالأمم المتحدة: لا حل عسكرى فى سوريا مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة


كتب كريم كشك
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قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، فى الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، اليوم السبت، والمنعقدة حاليًا بمدينة نيويورك، بشأن الضربات العسكرية على سوريا، أنه يؤمن بضرورة حل للنزاعات ما بين جميع الأطراف بالطرق السلمية.

وأوضح مندوب الكويت، أنه لا حل عسكرى للأزمة فى سوريا، وأنه يريد العمل على وجود انتقالًا سلميًا للسطلة السورية، تحت رعاية الأمم المتحدة، يخدم كل الشعب.

وجدد مندوب الكويت استعداد بلاده التام لتحقيق كل سبل التوافق لحل الأزمة مع جميع الأطراف، قائلًا:"الانفصام المؤسف فى موقف مجلس الأمن، شجع أطراف الأزمة على مخالفة القانون الدولى لحقوق الإنسان،  ومخالفة قرارات الشرعية الدولية".

وعبر مندوب الكويت عن الاهتمام والقلق البالغين بالتطوارات الأخيرة التى تمت بسوريا، مشيرًا إلى أنه يجب محاسبة كل الأطراف المدانة فى استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًأ ضد الشعب السورى.

وأكد مندوب الكويت، أن دولته تأسف لهذا التصعيد، وتدعو إلى استعادة مسئولية مجلس الامن عن صيانة السلم والأمن الدوليين، موضحًا أن ما حدث هو تعطيل جهود المجتمع الدولى ممثلًا عنه مجلس الأمن، للوصول إلى حل سلمى.


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الكويت

مجلس الامن

الامم المتحده

نيويورك

سوريا




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