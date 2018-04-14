فيديو.. مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة: الدبلوماسية وحدها لن تكون فعالة بسوريا







كتب أيمن رمضان

قالت كارين بيرس، مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن الضربة العسكرية التى وجهت إلى سوريا هى رسالة بأننا لن نسمح باستخدام الأسلحة الكيماوية، مشددة على أن النظام السورى هو المسئول عن هجوم دوما، وتابعت:" الدبلوماسية وحدها لن تكون فعالة فى المرحلة المقبلة".

وأضافت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفى لها بنيويورك، أن المجتمع الدولى لن يقف مكتوف الأيدى أمام استخدام السلاح الكيماوى، مشيرة على أن الضربات التى وجهت لسوريا اليوم السبت، كانت على أهداف محددة، وتابعت: "ندعم الرئيسين ترامب وماكرون وسنستمر بالتنسيق معهما".