فيديو.. خناقة بين الممرضات وسيدة داخل وحدة سجين الصحية بالغربية







كتبت سيمون سمير

تداول عدد من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لمشاجرة داخل الوحدة الصحية لقرية سجين الكوم بالغربية، بين عدد من الممرضات وسيدة أمام باب حجرة الكشف، داخل الوحدة لاعتراضها على سوء المعاملة.

ورصد فيديو سجله أحد المواطنين بالقرية، مشادة كلامية بين سيدة وإحدى الممرضات على باب حجرة الكشف، قبل أن يتطور الموقف إلى خناقة ومشاجرة بينهما.