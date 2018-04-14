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فصيل جيش الإسلام فى سوريا: الضربات الغربية "مهزلة" مع بقاء الأسد

السبت، 14 أبريل 2018 11:16 ص
فصيل جيش الإسلام فى سوريا: الضربات الغربية "مهزلة" مع بقاء الأسد بشار الأسد


(أ ف ب)
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وصف القيادى البارز فى فصيل جيش الإسلام محمد علوش الضربات الغربية التى استهدفت فجر، اليوم السبت، منشآت ومراكز عسكرية للحكومة السورية بـ "المهزلة" مع استمرار بقاء الرئيس بشار الأسد فى منصبه.

وقال علوش فى تغريدة على موقع تويتر إن "معاقبة أداة الجريمة وبقاء المجرم مهزلة"، فى إشارة إلى الأسد الذى تتهمه المعارضة بتنفيذ هجوم كيميائى قبل أسبوع فى مدينة دوما التى كانت تعد معقل جيش الاسلام منذ العام 2012.

 

 


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