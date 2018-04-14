غدا ... فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات غرب المحله ساعتين







الغربيه - محمد طارق

صرح المهندس أشرف محمد الحسينى،رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى غدا الأحد، من الساعه السابعه صباحا، وحتى الساعة التاسعة صباح، من نفس اليوم، عن محطة محولات غرب المحلة، وذلك لإجراء لتركيب جهاز إطفاء تلقائى.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم إنه سيتم فصل التيار عن مناطق المحلة الكبرى بشوارع "ديرب هاشم، ميت الليث، مصنع تدوير القمامه، نمرة البصل، كفر قريطنه، ميدان طلعت حرب، السنترال، مستشفى المبره، شارع العباسى، السجل المدنى، شارع سوق اللبن، شارع البحر، منطقة ابو دراع، منطقة القاضى ، منطقة ابو الفضل ، عزبة خضر"

وتهيب الشركه سكان تلك المناطق والمستشفيات والمخابز بتوفير احتياجاتهم وتغذيه بديله خلال تلك الفترة.