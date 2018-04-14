طنطا تحتضن أولى جولات " تيكنى 2018" للتكنولوجيا وريادة الأعمال







الغربية – مصطفى عادل

انطلقت اليوم السبت بنقابة المهندسين بمدينة طنطا فعاليات جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال2018، برعاية الوكالة الألمانية للتنمية الدولية "GIZ"، ومايكروسوفت بمشاركة "أكاديمية البحث العلمى"، و"مصر تبدأ"، و"أنوفنتشورز"، و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا"، وجمعية الصعيد للتنمية الفاعلة، بهدف دعم وتمكين مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى المحافظات المصرية المختلفة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز دور التكنولوجيا فى حل المشكلات المجتمعية والاستثمار فى التنمية الاجتماعية.

ومن خلال اللقاء الذى حضره نخبة من الموجهين والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال وطلاب الجامعات والمعاهد العليا بمحافظة الغربية، أكد طارق القاضى مؤسس "تكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال أن "جولات تكني" تأتى بناء على النجاح الذى حققته الجولات فى نسختها الثانية للعام الثانى على التوالى والتى تتضمن حملات ترويجية على طريقة قمة اليوم الواحد فى كل مدينة، والتى شملت 8 محافظات، مضيفًا أن جولات هذا العام ستشمل 8 محافظات: فى إقليم الدلتا: طنطا، المنصورة، وفى إقليم القناة: السويس، وبورسعيد، وفى إقليم الصعيد: أسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان. وسيشارك فيها نحو 50 متحدثًا، وتستهدف تمكين أكثر من 2000 من رواد الأعمال من خلال ورش العمل والجلسات وحلقات النقاش المفتوحة.

وتحدثت هبة زكريا مدير البرامج فى NM Edventures عن (كيفية تحديد احتياجات العملاء)، وتناولت فيها بعض النصائح والخطط التى يجب أن ينتهجها رائد الأعمال فى التخطيط وتأسيس شركته الجدسدة، مؤكدة أن أنجح المشروعات فى ريادة الأعمال هى المبنية على احتياج.

وقدم المهندس محمود بدر من ميكروسوفت عن أهمية البرمجة فى حياتنا، مشيرًا إلى الدور الكبير الذى تلعبه البرمجة فى الحياة بصفة عامة، وفى عالم الأعمال بصفة خاصة، وأن أنجح المشاريع التى كسرت حاجز الأرقام، استفاد أصحابها من التقدم الكبير فى عالم المجلة، داعيًا رواد الأعمال للاستفادة من مبادرات مايكروسوفت لتمكين رواد الأعمال والشباب ومساعدتهم فى تنفيذ أفكارهم وتحويلها لمشاريع ناجحة.

وقدم المهندس أحمد جلال؛ الرئيس التنفيذى لشركة" Taskty.com" محاضرة بعنوان ( دراسة الجمهور والتجربة قبل البداية هى أساس أى تجربة ناجحة) مؤكدًا على ضرورة عمل دراسة جدوى لأى مشروع متضمنة دراسة السوق والجمهور والعملاء أو الشريحة المستهدفة، شارحًا ملخص لكيفية عمل دراسة ناجحة قائمة على فهم سيكولوجية الجمهور أو العملاء.

وتحدث حسن منسى مدير البرامج ( Flat6Labs ) حول ماذا تفعل لو شركتك بتخسر، مؤكدًا على أن جميع الشركات فى بداياتها قد تتعرض لانتكاسات، ولكن هذا لا يعنى الفشل، بل هناك العديد من الطرق التى يمكن أن تساعدنا فى النهوض من جديد، بشرط وجود الإصرار والعزيمة والعمل بجهد لتحقيق النجاح.

ووجه "منسى" نصيحة لكل رائد أعمال قائلًا :"المستثمر ليس المصباح السحرى لتحقيق احلامك، ولكن أحلامك لن تتحقق إلا بالعمل والرغبة الحقيقية فى النجاح".