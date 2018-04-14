ضبط 1945 مخالفة مرورية وتنفيذ 412 فى حملة مكبرة بالفيوم

ضبط 1945 مخالفة مرورية وتنفيذ 412 فى حملة مكبرة بالفيومالسبت، 14 أبريل 2018 01:38 م
حملة مرورية -أرشيفية
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شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، ضبطت خلالها 4 قضايا سلاح نارى بدون ترخيص، و15 قضية متنوعة فى مجال الآداب العامة.
كما ضبطت أجهزة الأمن بالمحافظة، 3 قضايا اتجار بالمخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، و36 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و33 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و1945 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 412 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، و473 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.
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