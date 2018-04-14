video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1945 مخالفة مرورية وتنفيذ 412 فى حملة مكبرة بالفيوم

السبت، 14 أبريل 2018 01:38 م
ضبط 1945 مخالفة مرورية وتنفيذ 412 فى حملة مكبرة بالفيوم حملة مرورية -أرشيفية


الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، ضبطت خلالها 4 قضايا سلاح نارى بدون ترخيص، و15 قضية متنوعة فى مجال الآداب العامة.

كما ضبطت أجهزة الأمن بالمحافظة، 3 قضايا اتجار بالمخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، و36 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و33 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و1945 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 412 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، و473 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مسئول مخبز بحوزته دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء بالفيوم

ضبط عاملين بحوزتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

ننشر صورة لأحد صواريخ العدوان الثلاثى أسقطته الدفاعات السورية

ننشر صورة لأحد صواريخ العدوان الثلاثى أسقطته الدفاعات السورية

فيديو.. القيادة العامة للجيش السورى: العدوان الثلاثى استهدف العاصمة وعدة مدن بـ110 صواريخ.. والجيش يدافع عن الكرامة والسيادة.. ومصدر بخارجية دمشق: تزامن الهجوم مع وصول بعثة "تحقيق الكيماوى" يكشف ألاعيب الغرب

فيديو.. القيادة العامة للجيش السورى: العدوان الثلاثى استهدف العاصمة وعدة مدن بـ110 صواريخ.. والجيش يدافع عن الكرامة والسيادة.. ومصدر بخارجية دمشق: تزامن الهجوم مع وصول بعثة "تحقيق الكيماوى" يكشف ألاعيب الغرب

القوات المسلحة تعلن اكتشاف معسكر تدريب للعناصر الإرهابية يضم ميادين موانع ورماية وقاعة محاضرات وملاجئ تحت الأرض.. البيان 19للعملية سيناء: القضاء على 27تكفيريا وتدمير 30عبوة ناسفة.. واكتشاف نفق برفح بطول 1400متر

القوات المسلحة تعلن اكتشاف معسكر تدريب للعناصر الإرهابية يضم ميادين موانع ورماية وقاعة محاضرات وملاجئ تحت الأرض.. البيان 19للعملية سيناء: القضاء على 27تكفيريا وتدمير 30عبوة ناسفة.. واكتشاف نفق برفح بطول 1400متر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة