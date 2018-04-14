صور.. مساجد الأقصر وقنا والوادى الجديد تحيى ذكرى الإسراء والمعراج







المحافظات- أحمد مرعى وهند المغربى الوادى و ماهر أبو نور

احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بحضور اللواء أيمن السيسى سكرتير عام المحافظة الاحتفال الذى أقامه الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وتناول فضيلة الشيخ محمد الطراوى فى كلمته خلال الاحتفال أهمية رحلة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة من تلك المناسبة العطرة ، وذكر أن الرسول الكريم علمنا من ذلك الحدث العظيم مدى ثباته على المبدأ وسعيه بإصرار نحو بلوغ الهدف ومواصلة الطريق مع الأخذ بالأسباب وضرب أروع الأمثلة حين قابل الشر بالخير والقطيعة بالوصل والسيئة بالحسنة.

وفي كلمته تحدث الشيخ عبيد عبداللاه مدير منطقة وعظ قنا عن دور رحلة الإسراء والمعراج فى ترسيخ الإيمان، وتوضيح أهمية الصلاة وعظمتها ومكانتها في الدين الإسلامي، ، كما تحدث عن سماحة الدين الإسلامى الحنيف الذى يحث على وحدة الصف والمحبة والسلام بين الجميع ونبذ الفرقة.

وتقدم اللواء أيمن السيسى سكرتير عام المحافظة نائبا عن محافظ قنا بالتهنئة إلى الحضور وجموع أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

كما نظمت إدارة أوقاف الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع مكتب الوعظ والإرشاد الدينى احتفالا كبيرا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وذلك بمسجد موط الكبير والنشوانى ومسجد بخيت بحضور الشيخ على سيد مفتش أول المساجد والشيخ عبد الرحيم احمد هاشم مدير الدعوة والإرشاد والشيخ فرحان عبد الكريم وعدد من أئمة المساجد ورجال الوعظ والإرشاد بالداخلة.

وقال الشيخ عبد الرحيم أحمد هاشم فى خطبته أن من أهم الدروس المستفادة من هذه المعجزة مكانة النبى الأعظم صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء وأخلاقه فى تحمل أعباء الدعوة والرسالة مؤكدا على أنه وسط الشدائد والمحن تأتى المنح والعطايا وأن النصر آت لا محالة وكذا مكانة الأقصى الشريف مؤكدا على أهمية الدعاء والتضرع والالتجاء إلى الله وأن نأخذ بالأسباب مع حقيقة التوكل على الله.

وتحدث الشيخ محمد حسين جلاب مفتش بمنطقة وعظ الداخلة عن أهم فريضة فرضت على الأمة المحمدية وهى الصلاة والتى لعظمتها لم تفرض كسائر التكاليف الشرعية فى الأرض إنما فرضت فى السماء فى رحلة معراج النبى والتى هى بمثابة المعراج الروحى للمؤمن فى اليوم والليلة خمس مرات فيجب المحافظ عليها، مؤكدا أن رحلة المعراج عالجت بعض الأمراض الاجتماعية منها خطورة الغيبة والنميمة وعقاب مانعى الزكاة ومن يأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا.

كما احتفلت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف، وبحضور فضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير الدعوة بأوقاف الأقصر وفضيلة الشيخ محمد زكى يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر وفضيلة الشيخ إسلام حسن علي كبير مفتشين بإدارة أوقاف بندر الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع غفير من الأهالى.

بدأ الاحتفال بمقدمة للشيخ إسلام محمد الأزهرى المنسق العام لأوقاف الأقصر وتلا آيات من الذكر الحكيم الشيخ موسى علي محمد إمام وخطيب بأوقاف الأقصر، ثم كلمة مديرية أوقاف الأقصر ألقاها الشيخ محمود محمد موسى إمام وخطيب بأوقاف الأقصر.

وألقى كلمة الأزهر الشريف الشيخ حرز الله عباس محمد ثم كلمة لفضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير الدعوة بأوقاف الأقصر نقل خلالها تهنئة الشيخ محمد صالح عبد الرحمن للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومعالى وزير الأوقاف ومعالى الوزير محافظ الأقصر وجموع الشعب المصرى وأهالى الأقصر الكرام سائلا المولى أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها الحر الأبى.

واختتم الحفل بالابتهالات والتواشيح الدينية للقارئ الشيخ موسى على، كما عبر المواطنون عن فرحتهم وتوجهوا بالشكر وكيل وزارة الأوقاف على هذا الاحتفال الذى رسم البهجة وأدخل السرور على الجميع.







































