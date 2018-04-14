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صور.. محافظ سوهاج : انتهاء أعمال تطوير مستشفى سوهاج التعليمى وافتتاحها قريبا

السبت، 14 أبريل 2018 11:41 ص
صور.. محافظ سوهاج : انتهاء أعمال تطوير مستشفى سوهاج التعليمى وافتتاحها قريبا مستشفى سوهاج التعليمى


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج انه تم الانتهاء من بعض أعمال التطوير بمستشفى سوهاج التعليمى بتكلفة 16 مليون جنيه، وسيتم افتتاح أعمال التطوير خلال الأسبوع الجارى، فى اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، ونؤكد أن المحافظة تسعى دائما لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور أكرم عاشور مدير مستشفى سوهاج التعليمى فى بيان أن أعمال التطوير تمت بالقسم المجانى حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية من 70 إلى 105 سرير لخدمة المرضى، كما تم الانتهاء من تركيب مصعد كهربائى لمبنى الكلى المكون من 4 طوابق للتيسير على المرضى، وإنشاء مبنى إدارى جديد مكون من 6 طوابق لاستيعاب جميع الموظفين بالمستشفى، وهو حاليا فى مرحلة التشطيبات النهائية، ويشمل كافة الأقسام الإدارية بالمستشفى، بالإضافة إلى تطوير محطة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوى .

 

اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي (2)
اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي 

 

اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي (3)
اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي

 

اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي (4)
اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي 

 

اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي (7)
اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي

 

اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي (8)
اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي

 

اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي (9)
اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي

 

اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي (10)
اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي 

 

اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي (11)
اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي 

 

اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي (12)
اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي 

 

اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي (14)
اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي 

 

اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي (16)
اعمال التطوير بالمستشفي التعليمي 

 


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