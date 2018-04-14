صور.. محافظ بنى سويف يتفقد قافلة طبية لفحص تلاميذ مدارس قرية بنى حدير







بنى سويف - أيمن لطفى

تفقد ظهر اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف،أعمال القافلة الطبية بمجمع مدارس بني حدير الإبتدائية بنين وبنات بمركز الواسطى شمال المحافظة، والتي تنظمها المنطقة الروتارية 2451 مصر.

وتضم القافلة نادى روتاري التحرير وهلوبيوليس والجزيرة والنزهة وسقارة،بالتعاون مع مديرية صحة بني سويف،وجامعة النهضة،ومؤسسة المنجزين العرب ، وتم تنظيمها في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة والمنطقة الروتارية ،لتنفيذ المشروع المتكامل للارتقاء بالعملية التعليمية ببني سويف باستخدام اسلوب التدريس المتمركز حول الطالب.

وتابع المحافظ سير العمل بالقافلة الطبية التى تضم تخصصات باطنة وصدرية وأسنان وعيون وأنف وأذن وحنجرة برفقة بدوي النويشي عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى،الدكتورة نيفين عبد الخالق رئيس لجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية بالمنطقة الروتارية 2451/مصر،ونجوى زكي رئيس نادي روتاري التحرير،وعادل عبدالشافى رئيس نادي روتاري الجزيرة،محمد حسام الدين وكيل وزارة التعليم،ومحمد عراقى مدير ادارة التعليم بالواسطى،نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة،وإيمان مراد وعماد صقر نائبى رئيس المدينة،والحسينى جابر رئيس مجلس امناء التعليم بمركز ومدينة الواسطى ، ومحمد الصباغ منسق ائتلاف دعم مصر بالواسطى ، إذ يفحص اطباء مديرية الصحة وجامعة النهضة والمنطقة الروتارية ، أكثر من 2000 تلميذا وتلميذة ، ويصرف العلاج اللازم لهم بالمجان من صيدلية القافلة .

وطالب المحافظ خلال تفقده القافلة الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بضرورة تكثيف القوافل الطبية لتمتد كل القرى والعزب والمناطق البعيدة ، نظرا لأهمية القوافل في تحسين الخدمة الصحية ، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني النشطة في هذا المجال، مؤكدا على أهمية الدور الذي تؤديه المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين

من جانبها أوضحت دكتور نيفين عبدالخالق رئيس لجنة التعليم بالمنطقة الروتارية أن القافلة ضمن أنشطة مشروع الارتقاء بالعملية التعليمية في بني سويف،وفي إطارالبروتوكول الموقع في نوفمبر 2017 بين المحافظة والمنطقة الروتارية ، و يشمل نطاق المشروع 89 مدرسة ابتدائي حكومي بمركز الواسطى،ويستهدف تدريب المعلمين والموجهين والمديرين على أساليب التدريس الفعال المتمركز حول الطالب ،وصيانة وإعادة تأهيل دورات المياه بالمدارس المستهدفة ،وتشجيرها، علاوة على تنظيم قوافل طبية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب المعلمين ومن أعمال التشجير في الـ11 مدرسة الأولى ببني حدير وزاوية المصلوب بالواسطى ، و تُستكمل باقي المدارس خلال 3 سنوات قادمة.



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة طبية



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة طبية



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة طبية



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة طبية



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة طبية



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة طبية



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة طبية



محافظ بنى سويف يتفقد قافلة طبية