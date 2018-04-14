صور.. محافظ الدقهلية يمنح قرض لمشروع دواجن منزلى خلال ندوة ترويجية بتمى الأمديد







الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أنه فى إطار برنامج الندوات الترويجية للمشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر بنطاق المحافظة، تم تنفيذ ندوة ترويجية بمركز ومدينة تمى الأمديد بمركز شباب قرية السمارة.

وذلك للترويج للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر التى يتم منحها القروض لتنفيذها من صندوق التنمية المحلية لتعريف شباب القرى بهذه المشروعات ونوعيتها والقروض التى يتم منحها لإقامة تلك المشروعات.

وأضاف المحافظ، فى بيان أنه تمت الموافقة على منح مشروع دواجن منزلى لأحد مواطنى القرية، مشيراً إلى شريطة خلو القرية من أمراض الطيور.

جاءت تصريحات الشعراوي، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المهندسة نرمين فهمى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، موضحاً أنه تم البدء فى تنفيذ البرنامج لهذه الندوات منذ اوائل مارس الماضى وتستمر حتى بدأيه مايو القادم، مشيرا إلى انه تم اختيار عدد من المراكز التى تحتاج الى تنشيط عمل الصندوق بها بنطاق المحافظة شملت مراكز منيه النصر، المنصورة، اجا، المنزلة، تمى الامديد، بهدف تحريك محاور التنمية المستدامة كأحد الأدوار المنوطة بها إدارة بناء وتنميه القرية دعما للتنمية الاقتصادية بما يحقق زيادة فى دخل الأفراد ورفع مستوى المعيشة واتاحه فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة ومساعده المرآه المعيلة وتحويل القرى من قرى مستهلكه الى قرى منتجه.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه وجه لمديريه الشباب والرياضة، والوحدات المحلية المشار اليها للتنسيق مع ادارة بناء وتنميه القرية لتحقيق الاهداف المرجوة من البرنامج فيما بين الشباب بهذه المراكز، مؤكداً أن هذا البرنامج يستهدف اتساع مظلة الاستفادة للشباب فى تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطويرها.

وأشار المحافظ، إلى أن قروض الصندوق تبدأ من 3000 جنيه إلى 30000 جنيه لإقامة مشروعات تشمل إنتاج حيواني، ميكنه زراعيه، التصنيع الحرفي، منافذ بيع، لجميع الفئات من الشباب والمرأة المعيلة والافراد والشركات البسيطة، مضيفاً أن القروض تمنح للسن من 21 سنه الى 55 سنه، المرأه المعيلة حتى 60 سنه، ومدة سداد القرض من سنتين الى اربع سنوات مع فترة سماح من 3 : 6 شهور وفقا لنوعيه المشروع، ويتم تقديم الملف مجانى لإدارة بناء وتنميه القرية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الندوات الذى يتم تنفيذه حاليا يكون ايام الاثنين والخميس من كل اسبوع بداية من 5 مارس الماضى حتى 7 مايو القادم بالمراكز والقرى تشمل قرى منشأه الجمال والنزل وميت تمامه والبجلات وميت عصم وبرمبال مركز منيه النصر، بدواى وأويش الحجر مركز المنصورة، نوسا الغيط ونوسا البحر مركز أجا ، وخلال شهر أبريل الحالى تشمل قرى الفروسات والعزيزة مركز المنزلة، ابو داود والسمارة مركز تمى الامديد، برمبال القديمة والرياض مركز منيه النصر، منيه محله دمنه مركز المنصورة، ميت العامل واخطاب والغراقه وبرج النور الحمص والبهوفريك مركز اجا، صهرجت الصغرى وطنامل الشرقى وميت دمسيس وشبراويش وكفر عوض السنيطه مركز اجا، أما خلال شهر مايو القادم بقرى البيضاء وظفر مركز تمى الأمديد، نقيطه مركز المنصورة.



ندوة ترويجية بالدقهلية



ندوة ترويجية بالدقهلية



ندوة ترويجية بالدقهلية



ندوة ترويجية بالدقهلية