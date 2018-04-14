صور.. محافط الإسكندرية يفتتح عيادتى أسنان وعلاج طبيعى بسان ستيفانو







الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم، عيادة طب أسنان بمركز طب أسرة سان ستيفانو، والتى تم تجهيزها بالكامل بأحدث الأجهزة، فضلا عن عيادة العلاج الطبيعى التى تم تزوديها بجهازين حديثين أحدهما جهاز متعدد التردد لعلاج الآلام وتنبيه الأعصاب والآخر جهاز موجات فوق صوتية علاجى لعلاج آلام وخشونة المفاصل.

وذلك بحضور الدكتور عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وممثلى المجتمع المدنى المتبرعين بتجهيز العيادتين.

وخلال الافتتاح وجه المحافظ الشكر للمجتمع المدنى وقيادات الصحة بالثغر للتعاون فى رفع كفاءة وتطوير قطاع الصحة خاصة الذى يقدم خدماته للمواطن البسيط ، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما خاصا للقطاع الطبى وتعمل على تطويره على أعلى مستوى فى جميع مستشفيات ومراكز الصحة على مستوى الجمهورية.

وأشار سلطان إلى أن مراكز الصحة وطب الأسرة بالإسكندرية تخدم قطاع عريض من المواطنين ويقدم خدماته للجميع خاصة غير القادرين، موضحا أنه يقدم خدماته بالمجان للحالات الاجتماعية التى تستدعى ذلك ، علاوة على العلاج بأجور رمزية، ويوجد بالمراكز جميع الأقسام والعيادات مختلفة التخصصات، وتم تزويدها وتطويرها بأحدث الأجهزة.

من الجدير بالذكر أن مركز طب أسرة سان ستيفانو يشغل مساحة أربعة آلاف متر مربع، على طابقين، ويخدم ما يزيد عن 50 ألف نسمة، وافتتح فى فبراير 2002 ، ويضم العديد من العيادات أهمها : عيادة طوارئ وعيادات لطب الأسرة وعيادة للاكتشاف المبكر للأورام، وعيادة لتنظيم الأسرة وعيادات لتخصصات الباطنة، والأطفال والرمد والجلدية والنساء والأنف والأذن والتغذية، والعلاج الطبيعى والأسنان، كما يقدم خدمات التطعيمات للأطفال والحوامل ومتابعة الأطفال وخدمات المعامل الطبية والأشعة.



محافط الإسكندرية يفتتح عيادتى أسنان وعلاج طبيعى



محافط الإسكندرية يفتتح عيادتى أسنان وعلاج طبيعى



محافط الإسكندرية يفتتح عيادتى أسنان وعلاج طبيعى



محافط الإسكندرية يفتتح عيادتى أسنان وعلاج طبيعى



محافط الإسكندرية يفتتح عيادتى أسنان وعلاج طبيعى



محافط الإسكندرية يفتتح عيادتى أسنان وعلاج طبيعى