صور.. قافلة علاجية تتحول إلى مطالب وعرض مشكلات على محافظ بنى سويف







بنى سويف - أيمن لطفى

تحولت قافلة علاجية مجانية بقرية بنى حدير بمركز الواسطى شمال بنى سويف بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف والنائب بدوى النويشى ، الى مطالب فئوية من الأهالى الذين اعربوا عن معاناتهم العديد من المشكلات.

وفوجيء المحافظ خلال تفقده عيادات القافلة العلاجية المجانية التى نظمتها اليوم المنطقة بنادى روتارى المنطقة 245 ،بالمدرسة الابتدائية بالقرية،بعرض الأهالى لمشكلات عدم وصول مياه الرى إلى الأراضى الزراعية وارتفاع منسوب المياه الجوفية وتأثيرها على المنازل،وعدم صرف معاش تكافل وكرامة ، والمطالبة بتغيير شبكة مواسير مياه الشرب.

وتسلم المحافظ مذكرات وشكاوى المواطنين،كما كلف إيمان مراد نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى بحضر مشكلات المواطنين المتواجين لعرضها،واعدا بايجاد حلول عاجلة لها.



المحافظ والنائب بدوى النويشى مع مسؤولى نادى روتارى ووكيلى التعليم والصحة



عرض مشكلات القريةعلى المحافظ



القافلة العلاجية المجانية بمدرسة بنى حدير



الاهالى يتجمعون لعرض مشكلاتهم على المحافظ

المحافظ يتحدث مع النويشىى ونائب رئيس المدينة