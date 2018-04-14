video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قافلة علاجية تتحول إلى مطالب وعرض مشكلات على محافظ بنى سويف

السبت، 14 أبريل 2018 01:30 م
صور.. قافلة علاجية تتحول إلى مطالب وعرض مشكلات على محافظ بنى سويف عرض مشكلات القرية على المحافظ


بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

تحولت قافلة علاجية مجانية  بقرية بنى حدير بمركز الواسطى شمال بنى سويف بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف والنائب بدوى النويشى ، الى مطالب فئوية من الأهالى  الذين اعربوا عن معاناتهم العديد من المشكلات.

وفوجيء المحافظ خلال تفقده عيادات القافلة العلاجية المجانية التى نظمتها اليوم المنطقة بنادى روتارى المنطقة 245 ،بالمدرسة الابتدائية بالقرية،بعرض الأهالى لمشكلات عدم وصول مياه الرى إلى الأراضى الزراعية وارتفاع منسوب المياه الجوفية وتأثيرها على المنازل،وعدم صرف معاش تكافل وكرامة ، والمطالبة بتغيير شبكة مواسير مياه الشرب.

وتسلم المحافظ مذكرات وشكاوى المواطنين،كما كلف إيمان مراد نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى بحضر مشكلات المواطنين المتواجين لعرضها،واعدا بايجاد حلول عاجلة لها.

1- المحافظ والنائب بدوى النويشى مع مسؤولى نادى روتارى ووكيلى التعليم والصحة
المحافظ والنائب بدوى النويشى مع مسؤولى نادى روتارى ووكيلى التعليم والصحة
1- عرضون مشكلات القريةعلى المحافظ
عرض مشكلات القريةعلى المحافظ
2- القافلة العلاجية المجانية بمدرسة بنى حدير
 القافلة العلاجية المجانية بمدرسة بنى حدير
4- الاهالى يتجمعون لعرض مشكلاتهم على المحافظ
الاهالى يتجمعون لعرض مشكلاتهم على المحافظ
4- المحافظ يتحدث مع النويشىى ونائب رئيس المدينة
 المحافظ يتحدث مع النويشىى ونائب رئيس المدينة
5- المحافظ يتفقد عيادة العيون فى قافلة بنى حدير
المحافظ يتفقد عيادة العيون فى قافلة بنى حدير

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بني سويف يبحث مع اتحاد الصناعات تنفيذ " مبادرة شغلك في قريتك "

محافظ بنى سويف: ارتفاع قيمة قروض مشروعك بالمحافظة لـ300 مليون جنيه

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

قافله علاجيه




لا تفوتك
الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

ننشر صورة لأحد صواريخ العدوان الثلاثى أسقطته الدفاعات السورية

ننشر صورة لأحد صواريخ العدوان الثلاثى أسقطته الدفاعات السورية

فيديو.. القيادة العامة للجيش السورى: العدوان الثلاثى استهدف العاصمة وعدة مدن بـ110 صواريخ.. والجيش يدافع عن الكرامة والسيادة.. ومصدر بخارجية دمشق: تزامن الهجوم مع وصول بعثة "تحقيق الكيماوى" يكشف ألاعيب الغرب

فيديو.. القيادة العامة للجيش السورى: العدوان الثلاثى استهدف العاصمة وعدة مدن بـ110 صواريخ.. والجيش يدافع عن الكرامة والسيادة.. ومصدر بخارجية دمشق: تزامن الهجوم مع وصول بعثة "تحقيق الكيماوى" يكشف ألاعيب الغرب

القوات المسلحة تعلن اكتشاف معسكر تدريب للعناصر الإرهابية يضم ميادين موانع ورماية وقاعة محاضرات وملاجئ تحت الأرض.. البيان 19للعملية سيناء: القضاء على 27تكفيريا وتدمير 30عبوة ناسفة.. واكتشاف نفق برفح بطول 1400متر

القوات المسلحة تعلن اكتشاف معسكر تدريب للعناصر الإرهابية يضم ميادين موانع ورماية وقاعة محاضرات وملاجئ تحت الأرض.. البيان 19للعملية سيناء: القضاء على 27تكفيريا وتدمير 30عبوة ناسفة.. واكتشاف نفق برفح بطول 1400متر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة