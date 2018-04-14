صور.. طائرات عسكرية بريطانية تعود لقواعدها بعد تنفيذ ضربات على سوريا







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

هبطت طائرات عسكرية بريطانية فى إقليم قاعدة السيادة (SBA) فى أكروتيرى، اليوم السبت، وهى منطقة بريطانية تقع خارج بريطانيا على بعد عشرة كيلومترات غرب مدينة ليماسول الساحلية القبرصية الجنوبية، وذلك بعد تنقيذ عاراتها الجوية على سوريا برفقة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وصرّحت وسائل الإعلام الرسمية السورية بأن العدوان الثلاثى على سوريا غير قانونى و"محكوم عليها بالفشل" ، بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عملية مشتركة ضد حكومة دمشق.

وأكد التليفزيون السورى وقوع تفجيرات ضخمة حول العاصمة السورية، بعد لحظات من إعلان الحكومات الغربية الثلاث أنها تضرب قدرات سوريا فى مجال الأسلحة الكيماوية.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية،أكدت إن عدوانا ثلاثيا غادرا نفذته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا فى الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة من فجر اليوم عبر إطلاق حوالى 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية فى دمشق وخارجها.

وأضافت القيادة العامة للجيش السورى، أن منظومات دفاع الجو السورية تصدت بكفاءة عالية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، فى حين تمكن بعضها من إصابة أحد مبانى مركز البحوث فى برزة الذى يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية، واقتصرت الأضرار على الماديات، بينما تم حرف مسار الصواريخ التى استهدفت موقعا عسكريا بالقرب من حمص، وقد أدى انفجار أحدها إلى جرح 3 مدنيين.

وأكدت القيادة العامة للجيش السورى استمرارها فى الدفاع عن سورية وحماية مواطنيها، وشددت على أن مثل هذه الاعتداءات لن تسنى قواتنا المسلحة والقوات الرديفة عن الاستمرار فى سحق ما تبقى من مجاميع إرهابية مسلحة على امتداد الجغرافية السورية، ولن يزيدنا هذا العدوان إلا تصميماً على الدفاع عن مقومات السيادة والكرامة وعن أمن الوطن والمواطنين



عودة الطائرات الحربية البريطانية



جانب من عودة الطائرات لأماكنها



طائرة حربية بريطانية



عودة الطائرات البريطانية لقواعدها



جانب من عودة الطائرات لقواعدها