صور .. صلاة قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء الكنيسة المرقسية بدير مارمينا







الإسكندرية - جاكلين منير

شهد دير مارمينا بمنطقة كينج مريوط غرب الاسكندرية صباح اليوم ، قداس الذكرى السنوية الاولى لشهداء الكنيسة المرقسية ، بحضور أسر الشهداء ، حيث ترأس صلاة قداس الذكرى السنوية الانبا كيرلس أفا مينا رئيس دير مارمينا الانبا بافلى مساعد البابا تواضروس و أسقف كنائس المنتزة ، وعدد كبير من رهبان الدير والاباء الكهنة من الكنيسة المرقسية و هم القس ابرام اميل و القمص مرقس جبرة و القس شنودة وهيب

وسيطرت حالة من الحزن على أسر الشهداء فيما جاءت العظة خلال القداس حول الاستشهاد فى المسيحية، وتعزيات السماء للأسر المكلومة والمنزلة العظمى التى يحتلها الشهداء فى السماء.

وقام دير مارمينا ببناء مقبرة تحمل إسم الشهداء بجوار شهداء كنيسة القديسين الذين استشهدوا بعملية تفجيرية مماثلة فى مطلع عام 2011 ، وبنيت المقبرة فى مدخل الدير، وتم وضع صور القديسين مدون عليها تاريخ الاستشهاد.

يذكر أن حادث تفجير الكنيسة المرقسية قد وقع يوم أحد الزعف عام 2017 حينما حاول أحد الارهابيين المرور الى داخل الكنيسة ، الا أن عم نسيم حارس الكنيسة و أفراد الامن إستوقفوه للتفتيش ففجر نفسة على البوابة الخارجية، واستشهد نحو 15 شهيدا منهم 8 مسيحين هم إبراهيم جرجس باخوم وميلاد نظيم جرجس، ونسيم فهيم بخيت وبيشوى عبد الملاك عيسى وجرجس غطاس عطالله وكريم غطاس اندراوس و حنان لمعى درياس و الطفلة الصغيرة لوسيندا كريستيان كمال.

واستشهد من أفراد الشرطة العميد نجوى عبد العليم الحجار، والرائد عماد محمد الركايبى، والأمين محمد صبحى إبراهيم، والامين عصام احمد الديب والعريف امينة محمد رشدى والعريف اسماء أحمد ابراهيم والمجند محمد رفعت وأصيب 37 شخص أخرين من المدنيين .



صور الشهداء



قداس الذكرى السنوية



قداس الذكرى السنوية الاولى



جانب من الحضور



جانب من القداس



صور الشهداء تزين الكنيسة