صور.. حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات وقمامة بحى شرق سوهاج







سوهاج عمرو خلف

شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بضرورة استمرار أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين والطرق المختلفة بنطاق المحافظة، وتنفيذ خطة المحافظة وتكثيف الحملات ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة، لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

ومن جانبه قال صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج فى بيان انه تم القيام بحملات نظافة مكبرة بشوارع الحى بناحية شارع التحرير وأمام معهد العارف الأزهرى، وكذلك تم القيام بحملة نظافة ليلية مكبرة لإزالة المخلفات بمدينة ناصر وسوق الخضار، وجارى اعمال المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والرئيسية والفرعية والعمل على خلق بيئة حضارية للمواطنين.



اعمال النظافة والتجميل بحي شرق



اعمال النظافة والتجميل بحي شرق



اعمال النظافة والتجميل بحي شرق



اعمال النظافة والتجميل بحي شرق