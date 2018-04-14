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صور.. جنازة شعبية مهيبة للشهيد وليد صديق بمسقط رأسه بالمحلة

السبت، 14 أبريل 2018 11:22 م
صور.. جنازة شعبية مهيبة للشهيد وليد صديق بمسقط رأسه بالمحلة جنازة شعبية مهيبة للشهيد وليد صديق


الغربية - مصطفى عادل
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خرج الآلاف من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منذ قليل لتشييع جثمان الملازم أول مهندس وليد صديق بالقوات المسلحة والذي استشهد و7 أبطال آخرين إثناء إحباط هجوم إرهابي على أحد تمركزات القوات المسلحة بوسط سيناء.

ووصل الجثمان لمسجد عبد الحي خليل بميدان البندر، فى سيارة إسعاف، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد.

وخرج الجثمان فى  جنازة شعبية مهيبة، يتقدمها اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء زكريا عباس نائب عن  مدير أمن الغربية، واللواء عبد اللطيف الحناوي نائب المدير لقطاع المحلة، واللواء خالد أبو طالب مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، والعقيد صلاح حسن المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد عمارة  رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول  المحلة، والمحاسب أحمد عبد السميع رئيس مدينة المحلة وتم رفع الجثمان على سيارة مطافى ملفوفًا بعلم مصر، ويتقدمها الموسيقى العسكرية.

وردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب، وسط حزن وبكاء المشيعون وتم تشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير لمقابر عائلته وقام أحد زملاء الشهيد بالإمساك بيد والده وقال له ابنك بطل ومات راجل واتمنى الشهادة وربنا نولهاله.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


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