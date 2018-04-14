صور .. جامعة المنيا تنظم ملتقى دير جبل الطير الدولى 2018







المنيا حسن عبدالغفار

تقيم جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد،والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة ملتقى دير جبل الطير الدولى 2018.

وذلك خلال الفترة من 14 إلى 25 من أبريل الجارى، بمشاركة فنانين دوليين من دول أثيوبيا، وتونس، والمغرب، والكويت، ومقدونيا، ومصر، والكويت، وإيطاليا، والهند، ولاتفيا، والأرجنتين، وصربيا، وليتوانيا، وتاترستان، والهند، لنقل إنطباعاتهم الفنية والتشكيلية عن أهمية المكان أثرياً وسياحياً وجمالياً ونقله إلى العالم.

ويأتى ذلك الحدث استجابة لدعوة بابا الفاتيكان لمسيحى أوروبا للاهتمام بمسار العائلة المقدسة فى مصر، وإعلانها أحد أنواع الحج المسيحى باعتبار أن الدير سيكون مقصداً سياحياً دينياً عالمياً يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم، بعد إدراجه ضمن رحلات الحج الدينية العالمية.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، إنه سيقوم كل فنان من الفنانين الدوليين المشاركين فى الملتقى بالقيام بأعمال فنية تشكيلية لمدة عشرة أيام متواصلة، تجسد مسار العائلة المقدسة وتوثقها توثيقاً فنياً حياً، وإلقاء الضوء على أهمية المنطقة السياحية بدير جبل الطير، لافتاً إلى أنه سيتم عرض الأعمال فى متاحف عالمية لجذب إنظار العالم لخط سير العائلة المقدسة.



ملتقى دير جبل الطير

ملتقى دير جبل الطير



ملتقى دير جبل الطير

ملتقى دير جبل الطير



ملتقى دير جبل الطير