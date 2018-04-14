صور.. تمور الوادى الجديد تتصدر الأسواق المحلية بإنتاج 40 ألف طن







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تصدرت تمور محافظة الوادى الجديد المشهد فى كافة الأسواق المحلية وخاصة التمر السيوى، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تحولت مصانع التمور بمراكز المحافظة إلى خلايا نحل لا تتوقف لتجهيز الطلبيات الخاصة بالتجار والمستهلكين والتى تعتمد كليا على التمور المخزنة من الموسم الماضى فى الثلاجات، حيث أن موسم إنتاج التمور لن يتوافق مع حلول شهر رمضان وهو ما استعد له التجار والمصانع بتخزين التمور فى ثلاجات عملاقة لطرحها للمواطنين مع حلول الشهر المبارك.

وحققت محافظة الوادى الجديد العام الماضى من إنتاج التمر يزيد عن 40 ألف طن من التمور الخام من أعلى الأصناف جودة والتى يقوم بتصنيعها 56 مصنعا موزعين على مستوى مركزى الخارجة والداخلة، ويحتل مجمع التمور الرئيسى المركز الأول من حيث كمية الإنتاج حيث انتهى من طرح حوالى 1400 طن، تم بيع 600 طن للتصدير خارج البلاد، كما تم إيقاف خطوط التصدير لتغطية السوق المحلية وخاصة بعد ارتفاع أسعار الياميش، حيث يتم بيع البلح الخام بسعر 16 ألف جنيه للطن الواحد، كما يقوم المجمع بإنتاج 55 صنفل من التمور المصنعة و4 أصناف من عسل البلح عالى القيمة الغذائية.

كما استعد أهالى المحافظة لشهر رمضان بتخزين احتياجاتهم منذ حصاد التمور وقاموا بتخزينها فى صفائح على هيئة بلح مكبوس، وكذلك حفظه فى الثلاجات والديب فريزر لاستهلاكه خلال شهر رمضان، كما استعان آخرون بوحدات التصنيع لإنتاج كميات من البلح الذى يتم تصنيعه وحشوه بالمكسرات وتغطيته بالشيكولاته بكميات تكفى احتياجاتهم خلال شهر رمضان.

وقال المهندس عماد بحر مدير عام خطوط الإنتاج بمجمع التمور الرئيسى التابع لديوان عام المحافظة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن المجمع انتهى من تجهيز الطلبيات الخاصة بالتجار والعملاء على مستوى الجمهورية لتغطية احتياجاتهم فى شهر رمضان وتم إرجاء طلبيات التصدير للخارج لحين الانتهاء من تغطية السوق المحلية، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحقيق الصدارة فى السوق المحلية والخارجية للتمور والتى تتميز بجودتها العالية.

وأضاف أنه يجرى الإعداد لتنفيذ خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية بدولة الإمارات بموجب بروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخرا لتوفير دعم يصل إلى حوالى 18 مليون جنيه لرفع كفاءة خطوط الإنتاج بالمجمع حيث تم فى الأعوام السابقة إنشاء مصنع لإنتاج عسل التمر "الدبس" ومخازن مبردة بسعة "600" طن وإضافة غلاية وماكينات تعبئة وتغليف وصناديق بلاستيكية ووسائل تداول ونقل، فضلا عن إنشاء معرض لمنتجات المجمع الذى ما زال يحتاج إلى إضافة بعض المعدات والماكينات والأجهزة والأدوات والخدمات والأعمال المدنية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتنوع المنتجات والتوافق مع اشتراطات الجودة وسلامة الغذاء تمهيدا لحصول المجمع على شهادات الجودة العالمية.



قائمة أسعار التمور للموسم الحالى



وقف تمور التصدير لتغطية السوق المحلى



جانب من البلح المحشى باللوز



أصناف مصنعة بالمجمع



تجهيز التمور لتصنيعها



التمور المخزنة فى الثلاجات



إنتاج 40 ألف طن من التمور



56 مصنعا ينتجون أجود أنواع التمور بالمحافظة



البلح الخام قبل تصنيعه