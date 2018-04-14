صور.. تمثال رمسيس الثانى بمعبد الأقصر يستعد للظهور للعالم الجمعة المقبل







الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة لافتتاح عالمى لأعمال ترميم وإعادة تركيب تمثال جديد للملك رمسيس الثانى بواجهة معبد الأقصر، وذلك يوم الجمعة المقبل 20 أبريل الجاري، فى مؤتمر عالمى بحضور قيادات وزارة الآثار والثقافة ودبلوماسيين أجانب، ووسائل إعلام عالمية لتغطية الحدث.

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، أنه سيتم افتتاح ترميم وإعادة تركيب تمثال رمسيس الثانى بمعبد الأقصر فى حفل عالمى يوم 20 أبريل الجارى، حيث إن المشروع وإعادة تركيب التمثال الأول فى 18 أبريل العام الماضى لاقى دعما واستحسانا عالميا كبيرا، وقرر رجال الآثار بالأقصر استكمال العمل والدخول فى ترميم التمثال الجديد وتم إنهاؤه فى فترة قياسية أيضاً، حيث بدأ رجال البعثة الأثرية المصرية العمل به بعد الحصول على الموافقات اللازمة العام الماضى، وكان محطما منذ أكثر من 1600 سنة.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن رجال البعثة الأثرية المصرية بقيادة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قامت بمجهودات جبارة للغاية فى كل معبد فى شرق وغرب الأقصر، ومازالت تسطر التاريخ الفرعونى الجديد باكتشافات مميزة وترميمات ضخمة للمعابد والمقصورات الفرعونية داخلها، مشدداً على أنه لم ولن يتأخر فى تقديم الدعم الكامل للبعثة فى دورها لخدمة المجال الأثرى بالمحافظة.

ومن جانبه، يقول الدكتور مصطفى وزيرى رئيس البعثة الأثرية المصرية المشرف الأول على أعمال إعادة التمثال للحياة من جديد، أن العالم بأكمله ينتظر هذا الحدث العالمى فى العام الثانى على التوالى بنفس المكان فى واجهة معبد الأقصر.

وأضاف رئيس البعثة الأثرية المصرية لـ"اليوم السابع"، أن فريق البعثة المكون من مدير معبد الأقصر أحمد عربي، و10 رجال أثريين، و10 من فريق الترميم الأثرى المصري، و30 عاملا، قاموا بمجهود جبار خلال الفترة الماضية، ونجحوا فى إعادة التمثال لموقعه الأصلى، وتجرى عليه حالياً أعمال التجهيزات النهائية للافتتاح الجديد فى الجهة الشرقية لواجهة المعبد، مؤكداً على ضرورة توجيه الشكر لكل من، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار لثقته فى رجال الترميم المصريين، للقيام بهذا المشروع الضخم لإعادة واجهة معبد الأقصر لما كانت عليه منذ آلاف السنين، ومحمد بدر محافظ الأقصر الذى وفر لرجال الآثار المساعدة من جديد وبكل قوة فى دعم هذا المشروع، بغرض إعادة التمثال لمكانه كما فعل فى التمثال الأول تماماً.

وفند الدكتور مصطفى وزيري، تفاصيل التمثال الجديد، مؤكداً أنه من المعروف من الرسومات القديمة لمعبد الأقصر كان أمامه 6 تماثيل، ولم يتبق منها حاليًا إلا تمثالين، وآخر من الجهة الغربية، وبجوار هذا التمثال كان هناك تمثال آخر من الجرانيت الرمادى، وتعرض فى القرن الرابع أو الخامس الميلادى لأعمال التكسير إلى أكثر من 84 قطعة، والجزء الموجود منه تقريباً 60% من التمثال والجزء الباقى مفقود، وبالفعل نجحت البعثة فى إعادته لموقعه فى حفل عالمى فى 18 أبريل العام الماضي، أما التمثال الجديد فتبين أنه تعرض أيضاً للتحطيم منذ أكثر من 1600 سنة حيث انتهت أعمال التسجيل والتوثيق وضم القطع للتمثال، والذى يبلغ ارتفاعه تقريباً 12 مترا بوزن حوالى 70 طنا من حجر الجرانيت الأسود، وذلك فى سابقة تاريخية لرجال الآثار المصريين بترميم تمثالين لأحد أعظم ملوك الفراعنة فى فترة وجيزة وإعادة تركيبها بمواقعها الأصلية بمعبد الأقصر.

أما أحمد عربى مدير معبد الأقصر، فيؤكد أنه يعيش حلما جميلا بإعادة التمثالين لموقعهما فى واجهة المعبد، حيث انطلق رجال البعثة الأثرية المصرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة فى أعمال ترميم وتركيب تمثال جديد للملك رمسيس الثانى بواجهة معبد الأقصر، وذلك تمهيداً لافتتاحه بحفل عالمى خلال أسبوع، حيث انتشر العمل كخلية النمل فى محيط التمثال الجديد لنقل القطع المتناثرة للتمثال للعمل عليها، داخل معبد الأقصر الذى شيده أمنحتب الثالث من الأسرة 18 على الضفة الشرقية للنيل، وذلك فى موقع معبد قديم أو مقصورة مقدسة فى عصر الدولة الوسطى يعتقد أنه يتبع للأسرة 12، وكان مخصصا لعبدة ثالوث طيبة الذى يتألف من آمون رع وموت وابنهما خنسو، ويعد من أروع التصميمات للمعابد المصرية من حيث الحفظ حتى الآن.

وأضاف أحمد عربى مدير معبد الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن كل تلك الأعمال التى يقوم بها رجال الآثار فى معابد الأقصر تهدف بالمقام الأول بالحفاظ على التاريخ الفرعونى وإعادته للحياة مجدداً، وكذلك المساهمة فى دعم وتنشيط الحركة السياحية بالتجديد كل عام، ليدخل السائحون للمعابد فينظرون لكل جديد فيها بأيادى مصرية خالصة.

وأعلن مدير معبد الأقصر، أن الفضل فى تلك الأعمال يعود لعام 1958م وذلك بالأعمال التى قام بها الدكتور محمد عبد القادر فى استخراجه رديم المعبد ومنها التمثالين اللذين تم العمل فى ترميمهما، وذلك بدعم من الرئيس جمال عبد الناصر بمنحة حوالى 10 آلاف جنيه، حيث تم استخدام أحد التقنيات العلمية فى الترميم للتمثال الذى تواجد منه 60% فقط منه، ولم يتواجد أمام المعبد منذ حوالى 1600 سنة مضت.

تمثال الملك رمسيس الثانى الجديد بالجهة الشرقية لواجهة معبد الأقصر يستعد للظهور للعالم الجمعة المقبل







المحافظ: تم تحديد الموعد فى 20 أبريل بحفل عالمى بدعم الآثار والثقافة وحضور دبلوماسيين أجانب







رئيس البعثة الأثرية بالأقصر: الأيادى المصرية تكرر نجاحها بالتمثال الجديد







مدير المعبد: الفضل الحقيقى يعود للأثرى محمد عبد القادر بدعم من الرئيس جمال عبد الناصر فى 1958م







التمثال الجديد يتجهز للظهور أمام العالم بالجهة الغربية لمعبد الاقصر







أجزاء التمثال قبل البدء فى ترميمها وتجميعها العام الماضي



