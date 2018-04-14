video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية فى العراق

السبت، 14 أبريل 2018 01:22 م
صور.. بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية فى العراق الدعاية للانتخابات العراقية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

بدأت فجر، اليوم السبت، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية فى العراق التى من المقرر إجراؤها فى 12 مايو، وسط جدل حول إزالة صور الذين قتلوا خلال معارك ضد الجهاديين وتعليق صور المرشحين بدلا عنها.

وبعد دقائق من منتصف ليل الجمعة السبت، الموعد الذى حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للانطلاق الرسمى للحملة الانتخابية، قام عمال فى مناطق مختلفة فى البلاد برفع لافتات وصور دعائية للمرشحين، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ولا تزال شوارع بغداد والمدن العراقية وأعمدتها توشح بصور ولافتات "شهداء" القوات الحكومية والحشد الشعبى، الذين قضوا فى المعارك التى انطلقت منذ عام 2014 ضد تنظيم داعش.

ويقول ستار تركى (45 عاما) مستهزئا "بمجرد ان دقت الساعة 12 من ليل أمس، سارعوا لرمى صور الشهداء ورفعوا مكانها صور اللصوص الجدد"، وعلى الفور انتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعى للحد من هذه الإهانة بحق "الشهداء".

وقال ليث الشمرى على صفحته على فيسبوك "سيقوم المرشحون برفع صور الشهداء ووضع صورهم ونحن بدورنا يجب ان نقوم بحملة حرق كل بوستر دعائى يخص اى نذل وجبان يقوم بهذا الفعل لأننا يجب ان نحافظ على صور شهدائنا كرد جميل".

وكرد فعل سريع، بعد انزال صورة "شهيد" ووضع صورة أحد المرشحين ، قام مواطنون بانزال صورة المرشح ورميها على الأرض وإعادة صورة "الشهيد".

وباشرت الائتلافات نصب صور مرشحيها بعد منتصف ليل الجمعة السبت فى الطرق والساحات العامة فى بغداد والمحافظات.

ومن أجل الحصول على مكانات مميزة لصور المرشحين أزيلت صور بعض شهداء المعارك ضد الجهاديين التى تزين شوارع المدن فى العراق، فيما اعتبره البعض "سباق على أعمدة الكهرباء"

وتساءل على العبار عن سبب تعليق الصور والدعايات الانتخابية ليلا وليس بالنهار". وقال "يبدو أنهم خجلون من الظهور نهارا. كيف ستوفون إذا بالوعود التى قطعتموها على انفسكم؟".

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى صور لـ"شهداء" رميت على الأرض ورفعت فى مكانها صور للمرشحين، فيما قام مرشحون آخرون بوضع صورتهم فوق صورة "الشهداء" المعلقة على احد اعمدة الكهرباء.

ويشارك نحو سبعة آلاف مرشحا فى انتخابات 12 مايو للفوز ب 329 مقعدا فى البرلمان العراقى فى الحملة التى من المقرر أن تتوقف قبل 24 ساعة من بدء التصويت، بحسب قرار مفوضية الانتخابات.

الدعاية للانتخابات العراقية
الدعاية للانتخابات العراقية

 

جانب من الدعاية
جانب من الدعاية

 

مرشحو الانتخابات العراقية
مرشحو الانتخابات العراقية

 

جانب من دعاية مرشحو الانتخابات العراقية
جانب من دعاية مرشحو الانتخابات العراقية

 

انتخابات العراق
انتخابات العراق

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خارجية العراق تدعو القمة العربية باتخاذ موقف واضح ضد العدوان على سوريا

مصادر: انعقاد القمة العربية بالدمام لمشاركة الوفود الرئاسية فى متابعة تمرين عسكرى سعودى بالمنطقة الشرقية.. وزراء الخارجية يؤكدون رفض قرار ترامب حول القدس.. ويطالبون تركيا بسحب قواتها من العراق دون قيد أو شرط

صور.. ترامب يصعد ضد "دمشق".. صحف: أكبر قوة جوية وبحرية أمريكية منذ غزو العراق تتجه نحو سوريا.. تحرك حاملة الطائرات العملاقة "ترومان" برفقة 5 مدمرات وغواصتين.. وتيريزا ماى تنتظر "العموم" للمشاركة عسكريا

الصحف العالمية اليوم.. جيمس كومى يكشف تفاصيل جديدة عن ترامب فى مذكراته.. وواشنطن تخطط للضغط على بكين.. وأكبر قوة جوية وبحرية أمريكية منذ غزو العراق تتجه نحو سوريا.. توقعات بانتعاش السياحة المصرية بعد عودة الروس

تايمز: أكبر قوة جوية وبحرية أمريكية منذ غزو العراق فى طريقها إلى سوريا

اخبار عربيه

العراق

انتخابات تشريعيه

بغداد

تظاهرات

ائتلاف




لا تفوتك
الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة