صور.. بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية فى العراق







(أ ف ب)

بدأت فجر، اليوم السبت، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية فى العراق التى من المقرر إجراؤها فى 12 مايو، وسط جدل حول إزالة صور الذين قتلوا خلال معارك ضد الجهاديين وتعليق صور المرشحين بدلا عنها.

وبعد دقائق من منتصف ليل الجمعة السبت، الموعد الذى حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للانطلاق الرسمى للحملة الانتخابية، قام عمال فى مناطق مختلفة فى البلاد برفع لافتات وصور دعائية للمرشحين، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ولا تزال شوارع بغداد والمدن العراقية وأعمدتها توشح بصور ولافتات "شهداء" القوات الحكومية والحشد الشعبى، الذين قضوا فى المعارك التى انطلقت منذ عام 2014 ضد تنظيم داعش.

ويقول ستار تركى (45 عاما) مستهزئا "بمجرد ان دقت الساعة 12 من ليل أمس، سارعوا لرمى صور الشهداء ورفعوا مكانها صور اللصوص الجدد"، وعلى الفور انتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعى للحد من هذه الإهانة بحق "الشهداء".

وقال ليث الشمرى على صفحته على فيسبوك "سيقوم المرشحون برفع صور الشهداء ووضع صورهم ونحن بدورنا يجب ان نقوم بحملة حرق كل بوستر دعائى يخص اى نذل وجبان يقوم بهذا الفعل لأننا يجب ان نحافظ على صور شهدائنا كرد جميل".

وكرد فعل سريع، بعد انزال صورة "شهيد" ووضع صورة أحد المرشحين ، قام مواطنون بانزال صورة المرشح ورميها على الأرض وإعادة صورة "الشهيد".

وباشرت الائتلافات نصب صور مرشحيها بعد منتصف ليل الجمعة السبت فى الطرق والساحات العامة فى بغداد والمحافظات.

ومن أجل الحصول على مكانات مميزة لصور المرشحين أزيلت صور بعض شهداء المعارك ضد الجهاديين التى تزين شوارع المدن فى العراق، فيما اعتبره البعض "سباق على أعمدة الكهرباء"

وتساءل على العبار عن سبب تعليق الصور والدعايات الانتخابية ليلا وليس بالنهار". وقال "يبدو أنهم خجلون من الظهور نهارا. كيف ستوفون إذا بالوعود التى قطعتموها على انفسكم؟".

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى صور لـ"شهداء" رميت على الأرض ورفعت فى مكانها صور للمرشحين، فيما قام مرشحون آخرون بوضع صورتهم فوق صورة "الشهداء" المعلقة على احد اعمدة الكهرباء.

ويشارك نحو سبعة آلاف مرشحا فى انتخابات 12 مايو للفوز ب 329 مقعدا فى البرلمان العراقى فى الحملة التى من المقرر أن تتوقف قبل 24 ساعة من بدء التصويت، بحسب قرار مفوضية الانتخابات.



الدعاية للانتخابات العراقية



جانب من الدعاية



مرشحو الانتخابات العراقية



جانب من دعاية مرشحو الانتخابات العراقية