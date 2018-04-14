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صور.. التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق

السبت، 14 أبريل 2018 03:18 م
صور.. التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق


المنيا حسن عبدالغفار
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نظم مكتب رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المفتوح مهرجان سباق الطريق "مارثون 3 ك جري" للطلبة والطالبات بمركز التعليم المفتوح داخل الحرم الجامعى وذلك للعام السادس على التوالي.

وأشار الدكتور عواد فرغل فى بيان إلى أن السباق بدأ من أمام مبنى التعليم المفتوح على 8 مراحل مروراً بكليات الجامعة والعودة إلى نقطة الإنطلاق بطول 3 كيلو متراً كنوع من تنشيط الطلاب وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية لهم كما تقدم لطلاب التعليم العام.

وصرح عماد زكى مدير عام رعاية الطلاب بفوز رجب علي، وعبد الرحمن حامد، ومحمود محمد زكى بكلية التجارة على المراكز من الأول إلى الثالث على التوالى فى سباق الطريق طلبة، وفوز لليان بولس شحاته وحسناء توفيق وأسماء شوقى بكلية رياض الأطفال فى سبق الطريق طالبات.

 

التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق (1)
التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق 

 

التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق (1)
التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق

 

التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق (2)
التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق

 

التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق (2)
التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق

 

التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق (3)
التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق

 

التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق (4)
التعليم المفتوح بجامعة المنيا ينظم سباقاً للطريق

 


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