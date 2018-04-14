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صور.. البدء فى إغلاق الوصلات العشوائية للصرف على مصب السيل بأسوان

السبت، 14 أبريل 2018 02:27 م
صور.. البدء فى إغلاق الوصلات العشوائية للصرف على مصب السيل بأسوان إغلاق الوصلات على مصرف السيل بأسوان


أسوان – عبد الله صلاح
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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، اليوم، السبت، بإغلاق الوصلات العشوائية للأهالى على مصرف السيل الذى يصب فى نهر النيل بمدينة أسوان.

جاء ذلك الإجراء على هامش قرارات مجلس أمناء مصرف السيل، والذى شكله محافظ أسوان، ويضم العديد من الجهات المختلفة بالمحافظة ومنها: شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة والبيئة، والرى، ورؤساء الجمعيات، والتنفيذيين، وفرع المجلس القومى للمرأة.

وأكدت الإعلامية حنان الدسوقى، المنسق الإعلامى لمجلس أمناء مصرف السيل، أن الاجتماعات المكثفة للمجلس خلال الفترة الأولى من تشكيله أسفرت عن عدة قرارات، ومنها مساهمة كل جهة بمحافظة أسوان، فى القضاء على مشاكل مصرف السيل.

وأوضحت المنسق الإعلامى لمجلس أمناء مصرف السيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن الصحة قررت إطلاق قوافل طبية، ورش مبيدات للقضاء على الباعوض والحشرات الضارة، المنتشرة بالمنازل القريبة والمطلة على مصرف السيل، كما أن الرى أخذت على عاتقها أعمال تطهير ونظافة المصرف، بينما تبنى فرع المجلس القومى للمرأة، إقامة ندوات توعية للأهالى بأهمية نظافة الموقع، وعدم تلويثه، بجانب المشاركة المجتمعية فى تشجير المناطق القريبة من المصرف، ودهان واجهة المنازل المطلة على مصرف السيل.

يذكر أن مصرف السيل بمحافظة أسوان، والذى أنشئ خلال ستينيات القرن الماضى، بهدف استيعاب مياه السيول القادمة من الجنوب الشرقى، لتصب فى نهر النيل، بطول 8 كيلو متر، تعرض للتلوث من خلال وصلات عشوائية للصرف الصحى، وضعها الأهالى أمام منازلهم بجانب التلوث الذى لحق بالمصرف سابقاً، من صرف صناعى لمصنع كيما أسوان، ومياه الصرف الصحى الخاصة بمعسكر الأمن المركزى، والتى تصب فى النهاية بمياه النيل.

 

جانب من إغلاق الوصلات المخالفة
جانب من إغلاق الوصلات المخالفة

 

عمال شركة مياه الشرب
عمال شركة مياه الشرب

 

إغلاق وصلات المنازل بأسوان
إغلاق وصلات المنازل بأسوان

 

 


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