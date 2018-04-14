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صور.. اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق

السبت، 14 أبريل 2018 11:12 ص
صور.. اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة


الشرقية- فتحية الديب
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عبر عدد من الأهالى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، عن استيائهم لانتشار القمامة بشكل كبير، بشارع طلبة عويضة، معتبرين ذلك تقاعس من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

 

 وقال الأهالى، إن مسئولى الحى لم يقوموا بدورهم لتأدية واجبهم، خاصة لعدم الرقابة المستمرة على حملات النظافة، وخاصة أن شارع طلبة عويضة يقع فى حى راقى بالزقازيق، فضلا عن انتشار القمامة بشارع مؤمن الذى يقع بمنطقة القومية.

 

 وطالب الأهالى القائمين على متابعة حملات النظافة بمحافظة الشرقية، بسرعة نقل القمامة، خاصة بعد قيام الأغنام بنهشها فى الطريق العام، بشكل سيئ.

 

انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة (1)
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة (2)
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة (3)
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة 
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة (4)
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة 
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة (5)
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة 
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة (6)
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة 
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة (7)
انتشار القمامة بشارع طلبة عويضة 
 

 


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