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صور.. استمرار أعمال النظافة والتجميل بشوارع حى غرب بسوهاج

السبت، 14 أبريل 2018 05:29 م
صور.. استمرار أعمال النظافة والتجميل بشوارع حى غرب بسوهاج أعمال النظافة بشوارع سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج استمرار أعمال النظافة والتجميل وتمهيد ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية بحي غرب سوهاج  وقيام الحي بالبدء في أعمال ترميم ورصف شارع الجارحي بمنطقة الشهيد عبد المنعم رياض ،بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، والقيام ببعض أعمال النظافة والتجميل بمنطقة ميدان العارف بالله، وذلك فى اطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الميادين ورصف الطرق الرئيسية والفرعية حفاظا على المظهر الحضارى اللائق.

وأضاف حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية مستمرة في أعمال النظافة والتجميل ورصف وتمهيد الطرق بنطاق الحي ، وجاري العمل في ترميم ورصف شارع الجارحي بمنطقة الشهيد ، كما تم القيام بأعمال النظافة والتجميل بمنطقة ميدان العارف بالله ، وتم تمهيد ورصف المدخل القبلي ، وإعادة رصف الكوبري بمنطقة الحويتي ، وتم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الفرعية الموجودة بالحي التي يقل طولها عن 6 أمتار .

وشدد المحافظ على مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والمتابعة المستمرة وتقديم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، والالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية الشاملة بنطاق المحافظة.

 

 

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