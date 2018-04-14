صور.. اخلاء عقار ببورسعيد لوجود تشققات وتصدعات به







بورسعيد - محمد عزام

أوصت لجنة هندسية برئاسة الدكتور محمد غندور، رئيس لجنة العقارات الآيلة للسقوط ببورسعيد، وعميد كلية الهندسة السابق بجامعة بورسعيد، بإخلاء العمارة السكنية رقم 16 الكائنة بمنطقة السيد متولى فى حى الضواحى، وذلك بعد قيامها بإجراء المعاينة اللازمة لها على الطبيعة وثبوت وجود تشققات وتصدعات بالأعمدة والأسقف الخاصة بها.

وذكر بيان لحى الضواحى، أن سكان العقار استغاثوا، بحى الضواحى للإبلاغ عن حدوث تشققات وسماع بعض الأصوات، ما آثار الذعر والرعب بينهم ، وعلى الفور انتقل السعيد رخا، رئيس حى الضواحى، إلى مكان العقار للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقام "رخا" بالتنبيه على السكان إخلاء العقار، وتم وضع كردون بمحيط العمارة وتشكيل لجنه إغاثة ضمت قوات من قسم شرطة الضواحى برئاسة العميد خالد كساب، مأمور القسم، وتم استدعاء سيارات للإسعاف والإطفاء وقوات الحماية المدنية.

وقامت اللجنة الهندسية المكلفة بالمعاينة بمباشرة أعمالها وكتابة تقرير بحالة العقار، وجارى الآن إخلاء العمارة وحصر سكانها لفحص الملفات الخاصة بهم من خلال إدارة التسكين بالمحافظة.



إخلاء عمارة سكنية



إخلاء عمارة