صور.. أمن سوهاج يزيل 14 حالة تعد لمقاهى تستخدم فى تجارة المخدرات







سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير لأمن سوهاج، وقيادة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة لقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، استهدفت كافة التعديات الموجودة بالقرية على أملاك الدولة، ومنافع الرى والصرف، بالإضافة إلى الغرز والمقاهى التى تمت إقامتها بدون ترخيص، والتى تستخدم فى أعمال بيع وتوزيع المواد المخدرة المختلفة على راغبى الكيف.

شارك فى تنفيذ الحملة لوادر مجلس مدينة أخميم تحت حراسة مشددة من المجموعات القتالية برئاسة اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لفرقة الشرق، والعقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث أخميم، والنقيب إبراهيم صقر معاون مباحث أخميم، والنقيب كريم علام رئيس مباحث وحدة مباحث الصوامعة شرق، وعدد من المجموعات من فرق الأمن والأمن المركزى.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 14 حالة تعد، منها تعديات على حرم الرى وحرم الصرف والطريق العام، وكانت المديرية قد نفذت عددا من الحملات المماثلة، تمكنت خلالها من ضبط عدد من الأسلحة وسائق التوك توك الذى شارك فى عملية إطلاق النار على القوات، مما نتج عنه إصابة ضابطين من قوة مباحث أخميم.

كما قامت القوات من قبل بمداهمة المنطقة الجبلية المتاخمة لقرية الصوامعة شرق، واقتحام المغارات الجبلية التى كان يستخدمها الجناة فى الاختباء، وتم إغلاق كافة المدقات الجبلية باستخدام اللوادر للحد من حركة العناصر الإجرامية بسهولة بالمنطقة الجبلية، وإرغامهم على النزول إلى القرية لتسهيل عملية إلقاء القبض عليهم.

ترجع أحداث الواقعة والمحرر عنها المحضر رقم 1308 إدارى مركز أخميم، لسنة 2018، بشأن وفاة نادر فتحى البدرى أحمد، وبسام كمال الديب أبو العز، نتيجة إصابتهما "بطلقات نارية متفرقة بالجسم وإصابة "عبد الرحمن ع ع" وشهرته "عبده" ويقيمون بناحية الصوامعة شرق دائرة المركز، على إثر مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية مع ضباط وحدة مباحث المركز، وإصابة النقيب "محمد عبد البديع حافظ"، والنقيب "عمرو ممدوح السيد عبد الكريم" ضابطى وحدة مباحث المركز، وما أسفرت عنه التحريات من قيام "محمد ح ث" ويقيم بذات الناحية والمسجل شقى خطر تحت رقم 522 فئة ب " سرقات بالإكراه " بالاشتراك مع آخرين فـى واقعة إطلاق أعيرة نارية على الضابطين، حيث تم ضبطه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.



لودر يقوم بتنفيذ عملية الإزالة



إزالة التعديات على الطريق العام



القوات تتابع عملية الإزالة



لودر المجلس لحظة دخوله القرية



إزالة إحدى الغرز التى تستخدم فى تجارة المخدرات



لودر المجلس يمارس أعمال الإزالة



لودر المجلس فى حراسة القوات



تعديات على الطريق وغرز تم إقامتها بدون ترخيص



غرزة مخالفة تتم إزالتها



ضباط المباحث بالحملة على الصوامعة



لودر المحلس وعمليات الإزالة بالصوامعة شرق



هدم التعديات على أملاك الدولة



القوات داخل إحدى الغرز بقرية الصوامعة والتى تستخدم فى تجارة المخدرات



تحطيم وهدم غرزة تستخدم فى تجارة المواد المخدرة



تنفيذ عملية إزالة لإحدى العشش



غرزة مبنية على الترعة بقرية الصوامعة شرق



اللودر يزيل أحد المبانى المخالفة بقرية الصوامعة شرق



القوات أثناء عملية تأمين الإزالات



إزالة التعديات



القوات الخاصة تؤمن عمليات الإزالة