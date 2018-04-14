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سعد الحريرى يغادر لبنان متوجها إلى الظهران للمشاركة فى القمة العربية

السبت، 14 أبريل 2018 03:53 م
سعد الحريرى يغادر لبنان متوجها إلى الظهران للمشاركة فى القمة العربية سعد الحريرى


كتبت آمال رسلان
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غادر رئيس الجمهورية اللبنانى العماد ميشال عون مطار رفيق الحريرى الدولى عصر اليوم السبت، متوجها إلى الظهران فى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة العربية التاسعة والعشرين التى تبدأ أعمالها غدًا الأحد.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية، إن الوفد اللبنانى إلى القمة ضم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خورى، وسوف ينضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى الوفد اللبنانى صباح غد الأحد.


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ميشال عون

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