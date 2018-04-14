زعيم المعارضة فى بريطانيا يطالب ماى بنشر الأساس القانونى لشن ضربات على سوريا

زعيم المعارضة فى بريطانيا يطالب ماى بنشر الأساس القانونى لشن ضربات على سورياالسبت، 14 أبريل 2018 12:35 م
جيرمى كوربين زعيم المعارضة البريطانية
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قال زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيريمى كوربين، اليوم السبت، إنه لا يوجد أساس قانونى للضربات التى شنتها بريطانيا على سوريا وإن مثل هذا التصرف سيشجع آخرين على فعل الشئ نفسه.
وأضاف أنه كان يتعين التشاور مع البرلمان قبل أن تأمر رئيسة الوزراء تيريزا ماى الطائرات البريطانية بالانضمام إلى ضربات منسقة ضد سوريا ردا على هجوم كيماوى تقول إن القوات الموالية للرئيس السورى بشار الأسد شنته فى مدينة دوما قبل أسبوع.
وقال "تداعيات اتخاذ أى دولة عمل أحادى الجانب لا أساس قانونى له هى تشجيع الآخرين على فعل الشئ نفسه كما أن ذلك يحد من قدرتنا على الشكوى عندما يفعل الآخرون ذلك".
وأشار كوربين إلى أنه بعث خطابا مكتوبا إلى ماى يطالبها فيه بنشر المشورة القانونية التى تلقتها قبل أن تتحرك.
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