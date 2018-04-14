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رفع 50 طن قمامة ونواتج تطهير ترع فى حملة مكبرة ببركة السبع فى المنوفية

السبت، 14 أبريل 2018 11:51 ص
رفع 50 طن قمامة ونواتج تطهير ترع فى حملة مكبرة ببركة السبع فى المنوفية رفع قمامة - أرشيفية


المنوفية - محمد فتحى
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شنت الوحدة المحلية بشنتنا الحجر التابعة لمجلس مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية،حملة نظافة مكبرة بقرى الوحدة المحلية بشنتنا الحجر وميت فارس،والغورى، ومسجد السلام، بميت فارس، ومنطقة العلامية بقرية شنتنا الحجر، ومنطقة مدخل قرية ميت فارس، ومنطقة مدخل قرية الغورى، تحت إشراف المهندس سمير عتريس رئيس مركز ومدينة بركة السبع.

وشارك فى الحملة 11 معدة من معدات مجلس المدينة، والوحدات القروية، إضافة إلى الجليدر، حيث تم تسوية الشوارع الرئيسية بشنتنا وذلك لتهيئة الطرق الرئيسية بالقرى لتيسير حركة المرور والسير.

وأسفرت الحملة عن رفع 30 طن تجمعات، و20 نواتج تطهير ردم الترع، وإصلاح 30 كشاف إنارة، كما تم تسوية الطرق بالقرى .

وأكد سمير عتريس رئيس مركز ومدينة بركة السبع فى بيان له اليوم، بأن الحملات المكبرة للنظافة ستستمر دوريا بجميع الوحدات المحلية التابعة لمركز بركة السبع، للإعادة القرى والمدينة الى منظرها الجمالى.

وشدد رئيس المدينة على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاشراف الدائم على تلك الحملات.

 


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