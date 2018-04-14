رئيس مياه الدقهلية: سرقة 158 غطاء بالوعة خلال 3 شهور







الدقهلية - محمد حيزة

قال المهندس عزت الصياد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أنه حرصًا على أرواح المواطنين، وللحفاظ على ممتلكات الدولة، تهيب الشركة بأهالى المحافظة بسرعة الإبلاغ عند حدوث أى سرقة لغطاء أى بالوعة.

وأضاف الصياد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قد تمت سرقة أكثر من 158 غطاء للبالوعات، خلال الثلاث شهور الماضية فقط، وحوالى 300 غطاء خلال العام الماضى، ما يُعرض حياة المواطنين للخطر وخاصة من الأطفال، فضلًا عن انتشار الأمراض والأوبئة، وتقوم الشركة باستبدال الأغطية الحديدية بأخرى مصنوعة من الخرسانة لتقليل احتمالية سرقتها مرة أخرى، وللحفاظ على أروح المواطنين.

كما ناشد عزت الصياد أهالى المحافظة، ممن يمتلكون كاميرات بالمحلات والمنازل، بالإبلاغ الفورى عن هذه الحالات، سواء للجهات الأمنية أو لمقر الشركة، وذلك للحد من تلك الظاهرة، وللمساعدة فى ضبط السارقين.