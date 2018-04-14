رئيس فرنسا مبررا مشاركة بلاده فى قصف سوريا: الأسد اجتاز الخط الأحمر

رئيس فرنسا مبررا مشاركة بلاده فى قصف سوريا: الأسد اجتاز الخط الأحمرالسبت، 14 أبريل 2018 09:24 ص
جانب من ضرب سوريا
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نشر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تغريدة باللغة العربية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، فسر فيها سبب مشاركة بلاده فى الهجوم على سوريا صباح اليوم.
وأرفق ماكرون النص بالصورة التى تظهره ووزير الدفاع فلوران بارلى، وعددا من القادة العسكريين وهم أمام الشاشة يتابعون التطورات.
وقال ماكرون فى تغريدته "السبت 7 إبريل 2018 فى دوما، وقع عشرات الرجال والنساء والأطفال ضحايا مجزرة بالسلاح الكيميائى، لقد تم اجتياز الخط الأحمر. بالتالى أمرت القوات الفرنسية بالتدخل".
السبت ٧ نيسان/ابريل ٢٠١٨ في دوما، وقع عشرات الرجال والنساء والأطفال ضحايا مجزرة بالسلاح الكيميائي. لقد تم اجتياز الخط الأحمر. بالتالي امرت القوات الفرنسية بالتدخل. pic.twitter.com/Earf4suGmF— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2018
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