رئيس الوزراء الكندى يعلن تأييد بلاده للضربة العسكرية ضد سوريا

رئيس الوزراء الكندى يعلن تأييد بلاده للضربة العسكرية ضد سورياالسبت، 14 أبريل 2018 07:12 ص
جاستين ترودو رئيس الوزراء الكندى
إضافة تعليق
أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، تأييد بلاده للضربات التى شنتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضد سوريا .
ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) فى نبأ عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل .
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن، فى وقت سابق، توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا فى أماكن محددة فى سوريا بزعم قيام الرئيس السورى بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية .
إضافة تعليق
التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء
فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة