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السبت، 14 أبريل 2018 07:18 ص
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رئيس الوزراء الكندى يعلن تأييد بلاده للضربة العسكرية ضد سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 07:12 ص
رئيس الوزراء الكندى يعلن تأييد بلاده للضربة العسكرية ضد سوريا جاستين ترودو رئيس الوزراء الكندى


أوتاوا أ ش أ
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 أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، تأييد بلاده للضربات التى شنتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضد سوريا .

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) فى نبأ عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل .

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن، فى وقت سابق، توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا فى أماكن محددة فى سوريا بزعم قيام الرئيس السورى بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية .

 


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رئيس الوزراء الكندى

كندا

الضربة العسكرية

سوريا




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