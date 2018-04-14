رئيس الوزراء الكندى يعلن تأييد بلاده للضربة العسكرية ضد سوريا







أوتاوا أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، تأييد بلاده للضربات التى شنتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضد سوريا .

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) فى نبأ عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل .

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن، فى وقت سابق، توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا فى أماكن محددة فى سوريا بزعم قيام الرئيس السورى بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية .