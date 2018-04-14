خارجية لبنان مدينة الغارات الجوية على سوريا: انتهاك للأعراف الدولية

خارجية لبنان مدينة الغارات الجوية على سوريا: انتهاك للأعراف الدوليةالسبت، 14 أبريل 2018 01:47 م
وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الغارات الجوية على سوريا، معتبره أن ذلك يمثل اعتداء صارخا على سيادة دولة عربية شقيقة وانتهاكا للمواثيق والأعراف الدولية.
وقالت الوزارة فى بيان، إنه كان لابد من إجراء تحقيق دولى شفاف وموضوعى من قبل الوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، ومن ثم استصدار قرار أممى شرعى عن المؤسسات الدولية قبل تنفيذ أى ضربة عسكرية.
مع الإشارة إلى أن موقف لبنان المبدئى كان ولا يزال مع حظر استعمال السلاح الكيماوى من أى جهة وضرورة معاقبة مستعمليه، وكذلك منع استخدام وامتلاك كافة أنواع اسلحة الدمار الشامل لا سيما السلاح النووى والذى تملكه إسرائيل تحديدا، ومنع استعماله فى أى نزاع عسكرى.
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