خارجية العراق تدعو القمة العربية باتخاذ موقف واضح ضد العدوان على سوريا







كتب - أحمد جمعة

أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن قلقها من الضربة الجوية التى قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفاءها على الجارة سوريا، معتبرة هذا التصرف أمرا خطيرا جدا لما له من تداعيات على المواطنين الأبرياء.

وشدد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية، الدكتور أحمد محجوب، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، على ضرورة الحل السياسى الذى يلبى تطلعات الشعب السورى، مؤكدا أن عملا كهذا من شأنه أن يجر المنطقة إلى تداعيات خطيرة تهدد أمنها واستقرارها وتمنح الاٍرهاب فرصة جديدة للتمدد بعد أن تم دحره فى العراق وتراجع كثيرا فى سوريا.

وجددت وزارة الخارجية العراقية دعوتها للقمة العربية باتخاذ موقف واضح تجاه هذا التطور الخطير.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أكد أن الضربات الغربية ضد سوريا عدوان على دولة مستقلة، مضيفا أن روسيا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى لمناقشة عدوان أمريكا وحلفائها.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أكدت أن عدوانا ثلاثيا غادرا نفذته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا فى الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة من فجر اليوم عبر إطلاق حوالى 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية فى دمشق وخارجها.

وأضافت القيادة العامة للجيش السورى، أن منظومات دفاع الجو السورية تصدت بكفاءة عالية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، فى حين تمكن بعضها من إصابة أحد مبانى مركز البحوث فى برزة الذى يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية، واقتصرت الأضرار على الماديات، بينما تم حرف مسار الصواريخ التى استهدفت موقعا عسكريا بالقرب من حمص، وقد أدى انفجار أحدها إلى جرح 3 مدنيين.

وأكدت القيادة العامة للجيش السورى استمرارها فى الدفاع عن سوريا وحماية مواطنيها، وشددت على أن مثل هذه الاعتداءات لن تسنى قواتنا المسلحة والقوات الرديفة عن الاستمرار فى سحق ما تبقى من مجاميع إرهابية مسلحة على امتداد الجغرافية السورية، ولن يزيدنا هذا العدوان إلا تصميما على الدفاع عن مقومات السيادة والكرامة وعن أمن الوطن والمواطنين.