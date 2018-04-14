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حلف الأطلسى: أمريكا وفرنسا وبريطانيا ستطلع حلفاءها على تفاصيل الضربات فى سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 12:03 م
حلف الأطلسى: أمريكا وفرنسا وبريطانيا ستطلع حلفاءها على تفاصيل الضربات فى سوريا الضربة الجوية على سوريا


رويترز
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قال مسئول فى حلف شمال الأطلسى، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ستطلع مبعوثى الحلف على ضرباتها الجوية المنسقة على أهداف للحكومة السورية خلال الليل.

ومن المتوقع بدء الاجتماع الذى يحضره 29 مبعوثا من دول الحلف فى حوالى الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

ولم يشارك حلف شمال الأطلسى فى الضربات، لكن الأمين العام للحلف ينس ستولتبنرج قال اليوم في بيان إنه يؤيد الضربات.

وأضاف "سيقلص هذا قدرة النظام على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الشعب باستخدام أسلحة كيماوية".


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