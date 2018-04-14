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حزب العمال الكردستانى يعلن مقتل وإصابة 8 جنود أتراك بأربيل

السبت، 14 أبريل 2018 01:49 م
حزب العمال الكردستانى يعلن مقتل وإصابة 8 جنود أتراك بأربيل الجيش العراقى


أ ش أ
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أعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى اليوم السبت، مقتل وإصابة 8 جنود أتراك شمال محافظة أربيل العراقية.

وذكر الجناح المسلح للحزب، فى بيان له أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم، أن مقاتلي الحزب نصبوا كمينا ضد عناصر الجيش التركى فى منطقة (برادوست) التابعة لناحية (سيدكان) الحدودية شمال أربيل، مشيرا إلى أن الكمين أسفر عن مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين.

وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى قد أعلن فى وقت سابق مقتل 19 جنديا تركيا فى 3 عمليات متفرقة بمنطقة سيدكان الحدودية.  

 


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