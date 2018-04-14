حركة الجهاد بفلسطين تدين العدوان الثلاثى على سوريا.. وتؤكد: أمريكا رأس الشر







كتب - أحمد جمعة

أدانت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين بشدة العدوان الغربى الثلاثى بحق سوريا.

وقال المكتب الإعلامى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، اليوم السبت، إن الحركة ترفض هذا العدوان الخطير، مستنكرة سماح بعض الدول بفتح أجوائها وأراضيها أمام الطيران المعادى.

وأكدت الجهاد الإسلامى، أن أمريكا هى رأس الشر فى العالم، وتسعى من خلال سياساتها التى تستهدف المنطقة إدامة حالة الفوضى، والعمل على تفكيك المنطقة وضرب مقومات وحدتها وتماسكها، وتعزيز قوى الكيان الصهيونى على حساب الدول العربية والإسلامية.

وأوضحت الحركة، إن الهدف الحقيقى من هذا العدوان هو توفير مزيد من الدعم للكيان الصهيونى، وتشجيع سياساته الإرهابية الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة.

وأعربت الحركة عن تضامنها ووقوفها بجانب سوريا وشعبها، والوقوف مع كل الشعوب العربية والإسلامية فى مواجهة كل التهديدات والتحديات لأمنها واستقرارها ووحدتها.