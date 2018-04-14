حاكم دبى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

حاكم دبى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربيةالسبت، 14 أبريل 2018 03:54 م
حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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توجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتى حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى القمة العربية الـ 29، والتى من المقرر أن تنطلق غدا الأحد.
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن أن الوفد الرسمى المرافق لحاكم دبى يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الإماراتيين.
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