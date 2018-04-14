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تيريزا ماى: غاراتنا ستكون محددة ودقيقة لردع النظام السوري

السبت، 14 أبريل 2018 03:58 ص
تيريزا ماى: غاراتنا ستكون محددة ودقيقة لردع النظام السوري تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية


كتب عبد الوهاب الجندى
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إن الضربات الجوية نفذت على دمشق لمنع النظام السورى من استخدام السلاح الكيميائي.

وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية فى كلمة لها عن العملية العسكرية المشتركة مع أمريكا وفرنسا: "غاراتنا ستكون محددة ودقيقة لردع النظام السوري".

وأكدت مشاركة بلادها فى العملية العسكرية قائلًا: "هذه المرة الأولى التى أتخذ فيها قرارا عسكريا لأنه يخدم المصلحة القومية".

 


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