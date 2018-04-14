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تقرير فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يستخدم أساليب جديدة للإستيلاء على الأراضى

السبت، 14 أبريل 2018 06:34 م
تقرير فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يستخدم أساليب جديدة للإستيلاء على الأراضى الاحتلال الإسرائيلى


رام الله (أ ش )
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قال المكتب الوطنى الفلسطينى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال الإسرائيلى بدأت باستخدام طرق وأساليب جديدة للاستيلاء على مزيد من الأراضى والممتلكات فى القدس المحتلة.

وأشار المكتب الوطنى - فى تقرير الاستيطان الأسبوعى - إلى أن الاحتلال يواصل استثمار موقف الإدارة اﻷمريكية تجاه مدينة القدس عقب اعتراف بها عاصمة لكيان الاحتلال من أجل الاستيلاء على المزيد من أراضى وأملاك المواطنين فى المدينة بمختلف الأساليب والحيل.

وأوضح التقرير أنه وفى سياق استكمال سياسة التهويد وعمليات التطهير العرقى وبالتحديد فى القدس المحتلة، تنوى سلطات الاحتلال البدء فى لعبة استيلاء جديدة على أراضى المقدسيين وممتلكاتهم من خلال تسوية الأراضى فى القدس الشرقية المحتلة وتسجيلها، مع ما قد يترتب على ذلك من سطو على أراضى وأملاك الفلسطينيين بذريعة مصادرة أراضى "غائبين".

وبين التقرير الصادر عن المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أنه وإلى جانب هذه الأساليب فى السطو على الأراضى والممتلكات، تخطط بلدية الاحتلال إلى إدخال مبالغ طائلة إلى الخزينة "الإسرائيلية"، حيث تزعم بلدية الاحتلال أن 90% من الأراضى فى شرق القدس غير مسجلة، مما يتسبب بمشاكل فى الحصول على تراخيص للبناء عليها.

فيما واصلت طواقم تابعة لمؤسسات الاحتلال، حفرياتها التهويدية بمقبرة اليوسفية الملاصقة لسور القدس التاريخى من جهة باب الأسباط ، ولم تعد الطريق الأقرب التى تصل بابى الساهرة والأسباط (من أبواب القدس القديمة) متاحة أمام المواطنين، بسبب استمرار إغلاقها منذ نحو 10 شهور.

 


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