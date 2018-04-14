تطوير وترميم مسجد السلطان الفرغل بتكلفة 2 مليون جنيه بأسيوط







أسيوط ضحا صالح

تفقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أعمال التطوير والترميم والصيانة الجاري تنفيذها بمسجد السلطان الفرغل بمركز ومدينة أبوتيج ،بتكلفة تبلغ 2 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ المسجد منذ إنشاؤه ، رافقه خلال الجولة المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان ،وحسين كشك رئيس مركز ومدينة أبوتيج العديد من القيادات التنفيذية ونواب ومساعدي رئيس المركز.

وقال المحافظ أن مسجد السلطان الفرغل قامة دينية وأثرية كبيرة يقبل عليها المواطنون من كل مكان من داخل المحافظة وخارجها، وكان بحاجة للصيانة والتجديد لتليق بمن يتردد عليها لافتا أن أعمال التطوير ستشمل ترميم وطلاء للمسجد بالكامل والمكتبة الملحقة به ،وصيانة دوررات المياه وإنشاء مصلي مخصص للسيدات بدورات مياه منفصلة وفرش جديد للمسجد، وتركيب تكييفات وإضاءة جديدة وبلغت تكلفة التطوير حوالي 2 مليون جنيه.

حيث تفقد المحافظ المسجد من الداخل وتابع أعمال التطوير ، مشدداعلى سرعة الانتهاء من الأعمال كما تفقد الساحة الخارجية للمسجد وأمر بإزالة جميع الاشغالات الموجودة بالساحة الخارجية من أكشاك وفتارين وتعديات على ساحة المسجد.

وأشار المحافظ إلى أنه غير مقبول أن توجد اشغالات أكشاك وفتارين داخل ساحة المسجد بشكل لا يليق بالمكانة الدينية لهذا المسجد الذي يرتاده ما يقارب من نصف مليون مواطن من جميع أنحاء الجمهورية كل عام مصدرًا تعليماته لرئيس المركز بإخلاء الساحة بالكامل ،واختيار مكان مناسب لإقامة باكيات بالإيجار لنقل الباعة والاكشاك إليها مراعة للبعد الانساني والاجتماعي لهم.

كما تفقد المحافظ الشوراع المحيطة المسجد من الخارج وأمر بإخلاء الاشغالات الموجودة على السور وإزالة جميع المقاهي والغرز غير المرخصة والتي تستخدم اسطوانات بوتاجاز منزلية وتتعدي على المرافق العامة ،وتقوم بسرقة تيار كهربائي ووصلات مياه بدون وجه حق وأمر بتحرير محاضر فورية لهم كما أمر بإزالة جميع التعديات والبروزرات للمحلات العامة والخيام الموضوعة على التندات ،والتي يمكن أن تتسبب في حرائق والفتارين وعربات اليد ونبه على أصحاب المحلات بعد التعدي على حرم الشارع والالتزام بمحالهم وإلا سيتم تحرير محاضر لهم.

وأعطى المحافظ مهلة حتى أخر اليوم لرئيس المركز لإخلاء ساحة المسجد بالكامل وإزالة الاشغالات من المنطقة المحيطة بالمسجد ،وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتكليف مساعدي ونواب المركز بالمتابعة الدورية للمكان، لضمان عدم عودة الاشغالات مرة أخرى وسيتم محاسبة المقصرين في ذلك.