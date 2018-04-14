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تشييع جثمان الشهيد "خالد سليمان" بمسقط رأسه بالشرقية

السبت، 14 أبريل 2018 09:13 م
تشييع جثمان الشهيد "خالد سليمان" بمسقط رأسه بالشرقية الشهيد


الشرقية – فتحية الديب
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شيع أهالى قرية "العصايد" التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، السبت، جثمان الشهيد النقيب مُقاتل "خالد سليمان"، شهيد أحداث العملية الشاملة "سيناء 2018"، والذى استشهد فجر اليوم، أثناء مواجهة مجموعة من الإرهابيين.

 

شارك فى الجنازة أقارب الشهيد وعدد من القيادات الشرطية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، فيما ردد المُشيعون هتافات "لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله"وشيعت الجنازة من مسجد الشبانات بجوار مقابر القرية.

 

كان المتحدث العسكرى، أعلن عن تمكن القوات المسلحة من إحباط عملية إرهابية كبرى، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من عدد 14 فردًا منهم 4 أفراد يرتدون أحزمة ناسفة، جميعهم مُسلحين بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط و"RBJ"، اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء، مستغلة فترة وحالة الظلام التى تصاحب توقيت فجر اليوم السبت.

وأوضح المتحدث العسكرى، أنه نتيجة ليقظة وانتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل، فإنهم (الجنود) تمكنوا من منعهم والاشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، ما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية، فيما أسرعت العناصر التى ترتدى الأحزمة الناسفة بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر، ونتج عن ذلك استشهاد 8 أفراد من القوات المُسلحة، وإصابة 15 فردًا آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا.


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