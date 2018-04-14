تركيا: قاعدة إنجيرليك لم تستخدم فى شن الضربات على سوريا







رويترز

قال نائب رئيس الوزراء التركى، اليوم السبت، أن قاعدة إنجيرليك لم تستخدم فى شن الضربات على سوريا.

من جانبه أكد الجيش الروسى، اليوم السبت، أن الضربات التى شنّتها الولايات المتحدة وحليفتاها ضد نظام الرئيس بشار الأسد فى سوريا، لم تتسبب بوقوع "أية ضحية" بين المدنيين والعسكريين.

وصرّح الجنرال سيرجى رودسكوى "بحسب المعلومات الأولية، ليس هناك أية ضحية فى صفوف المدنيين أو الجيش الروسى".